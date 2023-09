Only Up, Game Viral di Twitch, Ditarik dari Steam

Game viral populer, Only Up, yang mendapatkan popularitas luar biasa di Twitch selama musim panas, telah dihapus dari platform Steam. Pencipta game tersebut, yang dikenal sebagai SCKR Games, mengungkapkan keinginannya untuk move on dari game tersebut karena stres yang ditimbulkannya.

Only Up memperoleh banyak pengikut di Twitch dengan pandangan uniknya tentang kisah Jack dan Pohon Kacang. Game ini menampilkan narasi filosofis dan platforming yang menantang saat pemain berusaha memanjat berbagai objek dan lingkungan terapung.

Meskipun sukses di Twitch, Only Up menghadapi kritik karena menyertakan referensi NFT, tidak adanya fitur gameplay seperti fungsi penyimpanan, dan tuduhan penggunaan aset berhak cipta dari pengembang lain. Kontroversi ini menyebabkan game tersebut dihapus sementara dari Steam pada bulan Juli sebelum dikembalikan.

Dalam postingan pembaruan, pengembang solo Only Up mengakui kesalahan mereka dan menyatakan keinginan untuk melupakan game tersebut. Mereka menyebutkan stres yang disebabkan oleh permainan tersebut dan perlunya ketenangan pikiran serta penyembuhan. Pengembang berencana untuk mengambil jeda dan melanjutkan pendidikan mereka sambil mengerjakan game berikutnya, yang sementara diberi judul Kith. Proyek baru ini akan memiliki konsep, genre, dan setting yang berbeda, dengan fokus pada sinematografi. Pengembang juga menyatakan keinginannya untuk bekerja dengan tim kecil untuk meningkatkan keterampilan desain game mereka.

Sesuai dengan pengumuman mereka, Only Up tidak lagi tersedia untuk dibeli di Steam. Namun bagi yang sudah membeli game tersebut masih bisa mendownload dan memainkannya. Dengan hampir 13,000 ulasan, Only Up mempertahankan sebagian besar peringkat positif.

sumber:

– Artikel Asli: [Masukkan URL sumber]

– Definisi: Twitch – platform streaming langsung untuk para gamer;

NFT – Token Non-Fungible, aset digital dengan kepemilikan unik yang tercatat pada platform blockchain;

Steam – platform distribusi digital untuk video game.