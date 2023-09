Penerus Nintendo Switch Dikabarkan Terungkap Di Balik Pintu Tertutup di Gamescom 2023

Menurut laporan dari Eurogamer, penerus konsol Nintendo Switch itu dipamerkan secara tertutup di Gamescom 2023. Meski Eurogamer tidak berkesempatan untuk mencobanya sendiri, diyakini ada beberapa mitra pengembang yang diberikan. sekilas konsol dalam beberapa bentuk.

Salah satu hal yang menarik dari demonstrasi ini adalah versi “suped up” dari The Legend of Zelda: Breath of the Wild, yang dirancang khusus untuk menampilkan kemampuan kinerja Switch 2 yang dikabarkan. Namun, belum ada informasi lebih lanjut mengenai dugaan demo teknologi ini. diungkapkan saat ini.

Pendekatan menggunakan versi yang disempurnakan dari game yang sudah ada untuk menunjukkan peningkatan kinerja ini mengingatkan pada strategi Sony Interactive Entertainment menjelang peluncuran PlayStation 5, di mana mereka memamerkan waktu pemuatan yang lebih cepat di Marvel's Spider-Man di PlayStation 4.

Terlepas dari rumor seputar penerus Nintendo Switch, perusahaan belum secara resmi mengonfirmasi keberadaannya atau fitur potensial apa pun yang mungkin diperkenalkannya, seperti peningkatan kinerja, resolusi 4K, atau kompatibilitas ke belakang. Laporan industri menunjukkan bahwa Nintendo sedang mempersiapkan pengungkapan publik yang lebih besar pada tahun 2024, tetapi untuk saat ini, hal ini masih bersifat spekulatif.

Meskipun diskusi tentang Nintendo Switch sering kali berkisar pada konsol yang mencapai akhir siklus hidupnya, Nintendo terus mengalami kesuksesan yang signifikan dengan Switch. Menurut presiden Nintendo Amerika Doug Bowser, kesuksesan ini berasal dari desain hybrid konsol yang unik dan jajaran game populer yang kuat.

Mengingat kesuksesan Nintendo Switch dan judul-judul yang akan datang dalam pengembangan, seperti Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG, dan game Princess Peach yang belum diberi judul, masih banyak hal yang bisa membuat pemain tetap tertarik dengan Switch asli. .

Namun, seiring dirilisnya judul-judul ini, masa depan konsol tersebut menjadi tidak pasti. Meskipun dugaan pertemuan tertutup di Gamescom 2023 menunjukkan bahwa Nintendo berencana melakukan perubahan dalam waktu dekat, masih ada pertanyaan tentang apa yang akan terjadi pada konsol Nintendo berikutnya dan apakah akan muncul pada tahun 2024. Seiring berjalannya waktu, informasi lebih lanjut diharapkan akan muncul, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang rencana Nintendo di masa depan.

