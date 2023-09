Night At the Gates of Hell: Survival Horror FPS Kini Tersedia di Konsol

By

Gamer konsol kini dapat merasakan sensasi menakutkan dari Night At the Gates of Hell, yang dikembangkan oleh Puppet Combo dan Black Eyed Priest. Sebelumnya dirilis di PC, game ini kini tersedia di PlayStation 4, PlayStation 5, dan Nintendo Switch.

Terinspirasi oleh film zombie Italia karya Lucio Fulci dan Bruno Mattei, serta darah kental era PS1 dan suasana disko neon, Night At the Gates of Hell adalah FPS Survival Horror yang membawa pemain ke dunia pasca-apokaliptik.

Protagonisnya, David, adalah pria pendiam yang baru saja kehilangan pasangannya dan tinggal di apartemen tepi lautnya. Tiba-tiba, wabah zombie melanda kotanya, memaksa David untuk meninggalkan kehidupan normalnya dan mengangkat senjata melawan gerombolan mayat hidup.

Untuk bertahan hidup dan mengungkap kebenaran di balik kiamat, pemain harus memecahkan teka-teki, mencari sumber daya, dan menggunakan berbagai senjata untuk melenyapkan zombie secara strategis. Mirip dengan karya Fulci, satu-satunya cara untuk menjatuhkan monster-monster ini adalah dengan tembakan tepat ke kepala.

Game ini menawarkan pengalaman yang menegangkan dan intens saat pemain menjelajahi kota yang hancur, bertemu dengan penyintas lainnya di sepanjang jalan. Kerja sama dan kerja tim sangat penting untuk mengatasi tantangan dan berani melarikan diri.

Jika Anda seorang gamer PC, Night At the Gates of Hell masih tersedia di Steam untuk kesenangan bermain game Anda.

Sumber: Kombo Boneka, Pendeta Bermata Hitam

Definisi:

– Survival Horror FPS: Genre video game yang menggabungkan elemen survival horror dan first-person shooter, di mana pemain harus menavigasi melalui lingkungan yang mengancam dan berbahaya sambil melawan musuh.

– Lucio Fulci: Sutradara film Italia yang terkenal dengan karyanya dalam genre horor, khususnya film zombie.

– Bruno Mattei: Sutradara film Italia yang terkenal karena kontribusinya pada sinema eksploitasi Italia, termasuk film zombie.