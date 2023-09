Nintendo Switch 2: Rumor Spesifikasi dan Kemungkinan Tanggal Rilis

Laporan terbaru dari pembocor video game terkenal NateTheHate telah memberikan rincian lebih lanjut tentang rumor Nintendo Switch 2. Menurut Nate, sistem baru tersebut diduga dipamerkan kepada pengembang secara tertutup di Gamescom 2023 di Cologne, Jerman.

Salah satu informasi penting yang dibagikan oleh Nate adalah demo The Legend of Zelda: Breath of the Wild berjalan di sistem baru dengan resolusi 4K dan 60 frame per detik, dengan waktu pemuatan yang jauh lebih singkat dibandingkan Nintendo Switch asli. . Hal ini menunjukkan bahwa Switch 2 mungkin memiliki kemampuan kinerja yang lebih baik, terutama saat dipasang ke dok.

Disebutkan juga bahwa sistem baru ini mungkin menggabungkan teknologi DLSS (Deep Learning Super Sampling), khususnya DLSS 3.5. Namun, penting untuk dicatat bahwa implementasi DLSS di Switch 2 mungkin tidak menyertakan semua fitur yang terdapat di versi PC.

Demo lain yang dipamerkan di Gamescom dilaporkan adalah The Matrix, yang tampaknya setara dengan konsol generasi berikutnya dalam hal kualitas visual, termasuk peningkatan kemampuan ray tracing. Namun, ada spekulasi bahwa demo ini mungkin tidak berjalan pada perangkat keras asli, melainkan pada PC atau dev kit dengan spesifikasi serupa.

Meskipun diskusi di Gamescom mengindikasikan kemungkinan tanggal rilis pada Maret 2024, NateTheHate mengungkapkan ketidakpastian apakah tanggal tersebut mengacu pada pengungkapan resmi atau peluncuran sebenarnya dari Nintendo Switch 2.

Sedangkan untuk kompatibilitas ke belakang, belum ada informasi pasti mengenai apakah sistem baru tersebut akan kompatibel dengan game yang dirilis untuk Nintendo Switch asli.

Meskipun detail ini memberikan gambaran menarik tentang Nintendo Switch 2 yang dirumorkan, penting untuk mendekati informasi ini dengan hati-hati karena masih berdasarkan kebocoran yang belum diverifikasi. Hanya waktu yang akan membuktikan apakah rumor ini terbukti akurat, dan para penggemar sangat menantikan pengumuman resmi dari Nintendo sendiri.

Sumber: NateTheHate, Reddit