Apakah ada adaptasi anime Tales of Arise? Menjelajahi Kemungkinan

Penggemar JRPG yang mendapat pujian kritis, Tales of Arise, sangat menantikan berita tentang potensi adaptasi anime. Tales of Arise telah memikat hati para gamer di seluruh dunia dengan narasinya yang menawan dan visual yang memukau, termasuk cutscene animasi dari studio ternama Ufotable.

JRPG atau Japanese Role-Playing Game merupakan salah satu jenis video game asal Jepang yang terkenal dengan fokusnya pada cerita dan petualangan di dunia fantasi. Game-game ini menampilkan pertarungan berbasis giliran dan dicirikan oleh karya seninya yang penuh warna.

Tales of Arise menceritakan kisah Rena, sebuah planet yang telah dikuasai oleh penghuninya selama 300 tahun. Permainan ini mengikuti perjalanan dua individu, Alphen dan Shionne, yang mencoba mengubah nasib mereka dan menulis ulang masa depan mereka.

Meskipun serial Tales of Arise memiliki banyak warisan video game, beberapa di antaranya telah diadaptasi menjadi OVA dan serial TV, para penggemar bertanya-tanya apakah adaptasi anime dari Tales of Arise sedang dalam pengerjaan. Dalam wawancara baru-baru ini, produser serial Tales Yusuke Tomizawa menyatakan bahwa hingga 3 September 2023, belum ada rencana untuk adaptasi anime Tales of Arise dalam waktu dekat.

Tomizawa menjelaskan bahwa game ini dirancang sebagai pengalaman interaktif, dan gameplay, interaksi karakter, dan pilihan pemain merupakan bagian integral dari pesonanya. Elemen-elemen ini mungkin tidak dapat diterjemahkan dengan mulus ke dalam serial animasi.

Namun, Tomizawa mengungkapkan keterbukaan timnya terhadap kemungkinan adaptasi anime di masa depan. Meskipun saat ini belum ada rencana konkrit, para penggemar masih dapat mengharapkan potensi adaptasi anime dan harus menunggu pengumuman resmi dari Bandai Namco atau Ufotable, keduanya merupakan studio potensial untuk menganimasikan Tales of Arise.

Sementara itu, para penggemar dapat terus membenamkan diri dalam dunia Tales of Arise yang kaya akan cerita dan dinamis dengan mencoba game ini secara langsung. Absennya adaptasi anime mungkin membuat para penggemar mendambakan lebih banyak lagi, namun fokusnya tetap pada menghadirkan pengalaman bermain game yang imersif.

