Smartphone Mate 60 Pro Huawei Menampilkan Kemampuan Teknologi Domestik Tiongkok

Huawei Technologies Co. telah mengambil langkah signifikan dalam menunjukkan kemajuan Tiongkok dalam mengembangkan kemampuan teknologi dalam negerinya dengan model ponsel pintar terbarunya, Mate 60 Pro. Ponsel cerdas ini menonjol dengan sebagian besar komponen buatan Tiongkok, selain prosesor Kirin yang dirancang dan diproduksi di Tiongkok.

Analisis pembongkaran yang dilakukan oleh TechInsights untuk Bloomberg mengungkapkan bahwa Huawei mengambil beberapa komponen dari perusahaan Tiongkok. Mate 60 Pro mencakup modul front-end frekuensi radio dari Beijing OnMicro Electronics Co., modem komunikasi satelit dari Hwa Create Co., dan transceiver RF dari Guangzhou Runxin Information Technology Co. Memori SK Hynix Inc. adalah satu-satunya mengidentifikasi komponen asing sejauh ini.

Ketergantungan pada pemasok dalam negeri untuk komponen teknologi merupakan pencapaian yang mengesankan bagi Huawei, mengingat tantangan yang dihadapinya setelah terputusnya pasar chip dan pembuatan chip canggih akibat sanksi AS pada tahun 2020. Perusahaan ini sebelumnya mengandalkan pemasok Amerika untuk chip komunikasi penting. dan harus mencari cara alternatif untuk memproduksi prosesor dan chip nirkabelnya.

Terlepas dari kesulitan ini, Huawei berhasil menciptakan ponsel pintar yang sebagian besar komponennya buatan Tiongkok, dan menunjukkan kemampuannya dalam mengatasi embargo teknologi. Kecepatan nirkabel Mate 60 Pro setara dengan perangkat 5G, dan perangkat tidak menunjukkan pengurasan baterai yang tidak biasa.

Namun, masih ada pertanyaan mengenai volume produksi dan biaya komponen-komponen ini. Huawei harus bersaing dengan pemain mapan seperti Apple dan Samsung, yang ponsel cerdasnya menggunakan chip yang setidaknya dua generasi lebih maju dari penawaran terbaru Huawei. Meski demikian, peluncuran Mate 60 Pro tanpa spesifikasi rinci telah dirayakan oleh media pemerintah sebagai bukti bahwa upaya AS untuk membatasi akses Tiongkok terhadap teknologi canggih telah gagal.

Keberhasilan Mate 60 Pro dapat berdampak signifikan bagi Huawei dan pasar ponsel pintar Tiongkok. Analis memperkirakan jika Huawei menjual 5 juta unit, maka 38% penjualan iPhone di Tiongkok akan terkanibal. Namun, kendala pasokan dan rendahnya hasil produksi meningkatkan ketidakpastian mengenai kemampuan Huawei dalam memenuhi permintaan.

Ketika Huawei terus mengembangkan kemampuan teknologi dalam negerinya, masih harus dilihat bagaimana tanggapan AS. Perwakilan Michael McCaul telah mengisyaratkan bahwa pemasok Huawei, seperti Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), mungkin telah melanggar sanksi AS. Hasil dari perkembangan ini dapat mempunyai implikasi luas bagi Huawei dan industri teknologi global.

Sumber: Berita Bloomberg, TechInsights