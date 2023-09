Cara Memainkan Starfield di Xbox One dan Seluler

By

Jika Anda tertarik bermain Starfield tetapi tidak memiliki Xbox Series X/S atau PC tangguh, jangan khawatir! Anda masih dapat memainkan game ini di Xbox One atau perangkat seluler Anda.

Apakah Starfield ada di Xbox Cloud Gaming?

Ya, Starfield tersedia di Xbox Cloud Gaming. Artinya, Anda dapat memainkan game tersebut di perangkat apa pun yang mendukung Xbox Cloud Gaming, termasuk Xbox One atau perangkat seluler Anda. Namun, perlu diingat bahwa mungkin ada beberapa batasan dalam streaming game. Anda mungkin mengalami kelambatan, visual buram, artefak kotak-kotak, dan audio buruk jika koneksi internet Anda tidak kuat dan cukup stabil. Namun jika Anda belum pernah mengalami masalah apa pun dengan Xbox Cloud Gaming sebelumnya, menggunakan layanan streaming untuk memainkan Starfield adalah pilihan yang tepat.

Jika kamu memang ingin memainkan Starfield di Xbox Series X namun tidak sempat menginstalnya, kamu juga bisa memainkannya melalui cloud streaming.

Cara Memainkan Starfield di Xbox One

Untuk memainkan Starfield di Xbox One, Anda dapat melakukan streaming melalui Xbox Cloud Gaming menggunakan langganan Xbox Game Pass Ultimate Anda. Cukup nyalakan Xbox One Anda, buka Game Pass, dan temukan Starfield. Setelah Anda menemukan permainannya, klik "Mainkan" untuk mulai streaming. Tidak perlu menginstal gamenya!

Namun perlu diingat bahwa streaming game menghabiskan banyak data dan bandwidth. Jadi, pastikan Anda tidak memiliki batasan data untuk koneksi internet Anda.

Cara Memainkan Starfield di Ponsel

Untuk memainkan Starfield di perangkat seluler, Anda perlu menginstal Aplikasi Xbox Game Pass dari Google Play Store (untuk Android) atau Apple App Store (untuk iOS). Pastikan Anda adalah pelanggan Xbox Game Pass Ultimate.

Setelah menginstal aplikasi, masuk ke Akun Microsoft Anda menggunakan akun yang sama yang Anda gunakan untuk membayar Xbox Game Pass Ultimate. Temukan Starfield di daftar game dan ketuk ikonnya untuk membuka halaman game. Jika Anda masuk ke Game Pass Ultimate, Anda akan melihat tombol hijau bertuliskan “Mainkan” di halaman. Cukup ketuk untuk mulai bermain, tanpa perlu instalasi.

Penting untuk diperhatikan bahwa memainkan Starfield di perangkat seluler memerlukan pengontrol. Anda dapat menggunakan pengontrol yang terhubung melalui Bluetooth (seperti pengontrol Xbox) atau pengontrol yang dijepitkan ke ponsel Anda.

Jadi, meskipun Anda tidak memiliki perangkat keras game terbaru, Anda tetap dapat menikmati bermain Starfield di Xbox One atau perangkat seluler Anda melalui Xbox Cloud Gaming.

Definisi:

– Xbox Cloud Gaming: Layanan cloud gaming Microsoft yang memungkinkan pemain melakukan streaming game ke berbagai perangkat, termasuk Xbox One dan perangkat seluler.

– Xbox Game Pass Ultimate: Layanan berlangganan yang disediakan oleh Microsoft yang memberikan pemain akses ke perpustakaan permainan, termasuk Starfield.

sumber:

– Sumber artikel: Tidak Diketahui

– Waktu Radio: www.radiotimes.com