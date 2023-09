Embracer Group Menjajaki Penjualan Gearbox Entertainment Setelah Kemunduran Investasi

Embracer Group, sebuah konglomerat game, dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk menjual anak perusahaannya, Gearbox Entertainment, dalam upaya untuk pulih setelah gagalnya kesepakatan pendanaan besar awal tahun ini. Meskipun Embracer saat ini sedang menjajaki pembeli potensial untuk Gearbox, kesepakatan tidak dapat dijamin.

Embracer Group telah melakukan akuisisi cepat selama beberapa tahun terakhir, mengumpulkan portofolio properti game dan hiburan yang luas. Ini termasuk akuisisi Dark Horse Comics, Crystal Dynamics (pengembang Tomb Raider), dan hak waralaba seperti The Lord of the Rings dan The Hobbit. Namun, akuisisi ini memerlukan biaya yang tinggi, yang menjadi masalah besar ketika kesepakatan investasi senilai $2 miliar, yang dilaporkan dari grup investasi Saudi, gagal pada bulan Juni.

Untuk pulih dari kemunduran ini, Embracer Group mengumumkan rencana restrukturisasi seluruh perusahaan, yang mencakup PHK, tindakan pemotongan biaya, dan divestasi segmen tertentu. Salah satu potensi divestasi yang sedang dipertimbangkan adalah Gearbox Entertainment.

Gearbox Entertainment diakuisisi oleh Embracer Group pada tahun 2021 dalam kesepakatan senilai hingga $1.3 miliar. Sejak akuisisi tersebut, Gearbox telah merilis dua spin-off dari seri game populer Borderlands, dengan film Borderlands yang akan dirilis pada tahun 2024. Selain itu, rilisan terbaru mereka, Remnant 2, menjadi judul terlaris di AS pada bulan tersebut. Juli.

Menurut Reuters, Gearbox Entertainment dipasarkan terutama ke grup game internasional. Embracer Group berharap dengan menjual Gearbox, mereka dapat menstabilkan keuangan mereka dan fokus pada sisa portofolio properti game dan hiburan mereka.

Sumber: Reuters