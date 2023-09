Keuntungan Pertama Mengakuisisi Penyedia Teknologi Biometrik ID Tak Terbatas

First Advantage, penyedia layanan penyaringan dan verifikasi latar belakang pekerjaan, telah mengumumkan akuisisi penyedia teknologi biometrik, Infinite ID, senilai $41 juta secara tunai. Akuisisi ini bertujuan untuk memperluas jaringan First Advantage dan penawaran verifikasi identitas untuk pelanggannya di AS.

Infinite ID, yang berkantor pusat di Hicksville, New York, adalah perusahaan portofolio dari perusahaan investasi swasta Enlightenment Capital. Perusahaan ini diperkirakan akan menghasilkan pendapatan tahunan lebih dari $10 juta. Penyedia teknologi biometrik ini menawarkan alat identifikasi dan otentikasi untuk berbagai sektor, termasuk pertahanan dan intelijen, keamanan nasional, penegakan hukum, keamanan perbatasan, tanggap bencana dan manajemen darurat, serta keamanan perusahaan.

CEO First Advantage, Scott Staples, menyatakan bahwa perangkat lunak Infinite ID melengkapi penawaran RightID dan Layanan Identitas Digital perusahaan yang sudah ada. Akuisisi ini dipandang sebagai langkah signifikan menuju perluasan portofolio produk dan bisnis inti First Advantage.

Dengan akuisisi ini, First Advantage bertujuan untuk meningkatkan kemampuannya dalam menyediakan solusi teknologi biometrik canggih untuk membantu pemberi kerja mengurangi risiko dan menjaga kepatuhan. Otentikasi biometrik menawarkan tingkat keamanan yang tinggi dengan menggunakan karakteristik fisik atau perilaku yang unik, seperti sidik jari, pengenalan wajah, atau pemindaian iris mata, untuk memverifikasi identitas seseorang.

Sumber: Keuntungan Pertama, ID Tak Terbatas

navigasi posting