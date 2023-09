Gearbox Studio Dikabarkan Terkena Dampak Upaya Restrukturisasi Embracer Group

By

Menurut laporan terbaru, Gearbox Studio adalah studio terbaru yang terkena dampak upaya restrukturisasi berkelanjutan Embracer Group. Embracer Group telah mengumumkan program restrukturisasi komprehensif pada bulan Juni untuk memulihkan pengeluarannya yang signifikan selama bertahun-tahun dan penurunan harga saham sebesar 40 persen menyusul kegagalan kemitraan strategis dengan Savvy Games Group.

Sebagai bagian dari restrukturisasi, studio lain milik Embracer, Volition Games, langsung ditutup pada akhir bulan lalu. Kini, Reuters melaporkan bahwa Gearbox mungkin menjadi studio berikutnya yang akan dilepas oleh Embracer. Embracer dikatakan bekerja sama dengan bank investasi Goldman Sachs dan Aream & Co untuk menjajaki opsi penjualan Gearbox. Mereka telah menerima minat dari pihak ketiga yang ingin mengakuisisi studio tersebut.

Perlu dicatat bahwa harga saham Embracer mengalami perubahan positif setelah berita ini. Gearbox, yang diakuisisi oleh Embracer pada tahun 2021, mendapatkan hasil yang beragam dengan rilis game terbarunya. Penjualan New Tales from the Borderlands dilaporkan rendah, menurut penerbit Take-Two. Namun, spin-off Borderlands lainnya, Tiny Tina's Wonderlands, melampaui ekspektasi. CEO Randy Pitchford sebelumnya menyatakan bahwa pengalaman masa depan sedang dalam pengembangan.

Sebagai penerbit, Gearbox memiliki rencana untuk merilis Hyper Light Breaker dan Homeworld 3 pada awal tahun 2024. Perkembangan lebih lanjut mungkin muncul mengenai upaya restrukturisasi Embracer Group dan masa depan Gearbox.