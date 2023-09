Pertemuan Bahasa Dunia dan Humaniora Digital Kembali ke Universitas Arkansas

Studio Bahasa Dunia dan Humaniora Digital di Universitas Arkansas dengan gembira mengumumkan kembalinya Pertemuan Humaniora Digital. Acara ini akan berlangsung di studio yang terletak di JB Hunt Center pada tanggal 14 September pukul 4-5 sore

Pada pembukaan DH Meet-Up, dosen dan mahasiswa pascasarjana dari Departemen Bahasa, Sastra, dan Budaya Dunia akan memamerkan proyek mereka yang menggabungkan budaya dunia dan teknologi digital. Peserta dapat melihat presentasi tentang berbagai topik, seperti fotografi 360, tur virtual interaktif situs kuno, pelajaran paleografi layar sentuh untuk mempelajari bahasa Prancis Abad Pertengahan, dan penggunaan alat digital yang inovatif di dalam kelas.

Setelah acara, akan ada resepsi yang diadakan di Studio WLDH, memberikan kesempatan bagi para peserta untuk berjejaring dan berdiskusi lebih lanjut tentang proyek yang dipresentasikan.

Pertemuan DH kedua bulan ini akan berlangsung pada tanggal 28 September mulai pukul 11 hingga 12. Pertemuan ini akan menampilkan dosen dan mahasiswa pascasarjana dari departemen WLLC yang akan berbagi rencana mereka untuk proyek masa depan yang menggabungkan budaya dunia dan teknologi digital. Hal ini mencakup proposal pendanaan, kursus potensial, dan unit pembelajaran. Makan siang akan disediakan oleh studio setelah acara ini.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date

