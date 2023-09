Smartphone Terbaik Di Bawah Rs 50,000 di India

By

Jika Anda memiliki anggaran 50,000 rupee untuk sebuah smartphone, Anda memiliki banyak pilihan untuk dipilih. Untuk membantu Anda membuat pilihan yang tepat, kami telah memilih 5 smartphone teratas yang saat ini tersedia dalam kisaran harga ini, dengan mempertimbangkan fitur, kinerja, dan gayanya.

1. Google Pixel 7: Google Pixel 7 tersedia dengan harga di bawah 50,000 rupee di Flipkart, dan harganya bisa lebih rendah lagi dengan kartu kredit tertentu. Muncul dengan prosesor Tensor G2 terbaru Google, RAM 8 GB, dan penyimpanan internal 128 GB. Ponsel ini memiliki layar Full HD+ OLED 6.3 inci dengan kecepatan refresh 90 Hz dan kecerahan puncak 1400 nits. Ini memiliki sistem kamera berperingkat tinggi, termasuk kamera utama 50MP dengan OIS dan kamera ultra lebar 12MP. Pixel 7 berjalan pada Android 13 terbaru dengan bahasa desain Material You.

2. OnePlus 11R 5G: OnePlus 11R 5G menawarkan nilai uang yang luar biasa sambil meminjam beberapa fitur dari saudaranya yang lebih premium, OnePlus 11 5G. Ini memiliki layar Fluid AMOLED melengkung 6.74 inci, chip Snapdragon 8+ Gen 1, dan opsi RAM hingga 16 GB dan penyimpanan 256 GB. Ponsel ini memiliki kamera utama 50MP dengan OIS, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Ia juga memiliki kamera selfie 16MP dan baterai 5000 mAh yang tahan lama.

3. Nothing Phone (2): Penawaran terbaru dari merek Nothing, Nothing Phone (2), merupakan peningkatan signifikan dari model sebelumnya. Dilengkapi bagian belakang transparan dengan lampu LED, memberikan estetika dan fungsionalitas. Ponsel ini menawarkan kinerja yang kuat dan opsi penyesuaian.

Ini hanyalah beberapa opsi yang tersedia dalam kisaran harga di bawah 50,000 rupee. Tergantung pada preferensi dan kebutuhan Anda, Anda dapat menemukan lebih banyak ponsel cerdas dengan fitur, kinerja, dan gaya kelas atas sesuai anggaran ini.

