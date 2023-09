Cara Merekrut Minthara Tanpa Membunuh di Gerbang Baldur 3

By

Salah satu NPC populer di Baldur's Gate 3 adalah Minthara, Dark Elf yang telah berjanji setia kepada Absolute. Banyak pemain yang ingin merekrutnya sebagai pendamping romantis, tetapi untuk melakukannya, mereka harus menyelesaikan misi yang melibatkan banyak pembunuhan. Namun, salah satu pemain pintar telah menemukan metode untuk merekrut Minthara tanpa mengambil nyawa apapun.

Biasanya, agar Minthara bergabung dengan Anda, Anda harus menyelesaikan misi yang dia berikan kepada Anda untuk membantai semua orang di Emerald Grove. Ini akan melibatkan pertemuan berdarah dengan Tiefling dan Druid, dengan bantuan pasukan goblin Minthara. Namun, pengguna Reddit Wulfrinnan telah membagikan metode untuk merekrut Minthara “dengan polos”.

Menurut metode Wulfrinnan, pertama-tama Anda harus berbicara dengan anak-anak Tiefling dari geng Mol tentang pencurian idola Druid. Kemudian, curi patung tersebut secara sembunyi-sembunyi untuk mencegah terjadinya ritual. Hal ini akan memicu pertarungan antara Tiefling dan Druid, di mana Anda harus lari atau menyelinap keluar. Setelah itu, laporkan lokasi hutan tersebut ke Minthara, dan ketika Anda berdua kembali, Anda akan menemukan semua pembela tewas. Ini akan memungkinkan Anda merekrut Minthara di kemudian hari dalam permainan tanpa harus membunuh siapa pun.

Meskipun metode ini mungkin tampak tidak berbahaya di permukaan, penting untuk dicatat bahwa metode ini masih melibatkan manipulasi dan penipuan. Ini mengingatkan kita pada pilihan ambigu moral serupa di RPG lain seperti Star Wars: Knights of the Old Republic. Namun, jika Anda lebih suka bermain sebagai karakter yang berusaha menjaga kebersihan tangannya, cara ini bisa menjadi cara menghindar yang berguna di Baldur's Gate 3.

