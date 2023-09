Program Valkyrie LMH Akan Kembali dengan Kemitraan Aston dan Heart of Racing

By

Setelah lebih dari tiga tahun tertunda, program Valkyrie LMH akan diaktifkan kembali melalui kemitraan antara Aston Martin dan tim Heart of Racing yang berbasis di AS. Aston Martin dan Heart of Racing dikabarkan hampir mencapai kesepakatan untuk menghadirkan mobil Valkyrie LMH ke trek pada tahun 2021.

Aston Martin sedang dalam pembicaraan dengan pemasok dan membentuk tim untuk mengawasi program tersebut, termasuk mantan direktur teknik Williams F1 Adam Carter. Meskipun Aston Martin belum mengonfirmasi kebangkitan Valkyrie LMH, perusahaan tersebut menekankan DNA balap mobil sportnya dan komitmennya untuk mengevaluasi opsi dalam lanskap motorsport yang terus berkembang.

Kepala tim Heart of Racing Ian James mengungkapkan keinginan tim untuk naik ke kelas atas balap mobil sport internasional namun menyatakan bahwa belum ada kesepakatan yang dicapai atau ditandatangani. Heart of Racing telah berkembang menjadi World Endurance Championship (WEC) bersama Aston Martin tahun ini.

Mobil balap Valkyrie diharapkan bisa bersaing di WEC dan International Motor Sports Association (IMSA). Mobil ini akan didukung oleh mesin V6.5 12 liter yang dikembangkan bersama dengan Cosworth, mirip dengan mesin yang digunakan pada Valkyrie versi jalanan.

Program Valkyrie ditunda ketika mobil LMDh berbasis LMP2 dimasukkan ke dalam divisi Hypercar di WEC. Namun, Aston Martin telah memutuskan untuk menghidupkan kembali program tersebut menyusul petunjuk dari Lawrence Stroll, pemilik Aston Martin, tentang kembalinya level tinggi ke Le Mans.

Partisipasi terakhir Aston Martin di kelas atas di Le Mans adalah dengan LMP1 atap terbuka AMR-One pada tahun 2011. Program Valkyrie terpisah dari operasi Aston Martin Racing yang mengembangkan coupe DBR1/2 P1 berbasis Lola.

