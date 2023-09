Situs Web Apple Store Menjadi Offline Menjelang Peluncuran iPhone 15

Situs web Apple Store untuk sementara offline pada Selasa pagi, hanya beberapa jam sebelum peluncuran iPhone 15 yang sangat dinantikan. Halaman arahan menampilkan pesan yang menyatakan bahwa situs web sedang menjalani pembaruan dan mendesak pengunjung untuk segera memeriksa kembali. Logo Apple animasi berwarna biru dan abu-abu, yang juga dikaitkan dengan acara peluncuran iPhone 15, ditampilkan bersama dengan tautan aktif ke streaming langsung.

CEO Apple Tim Cook akan memperkenalkan versi terbaru produk andalan perusahaan tersebut pada pukul 1 siang ET dari Steve Jobs Theater di Apple Park. Masih belum jelas apakah crash situs web tersebut disebabkan oleh tingginya minat terhadap iPhone 15 atau apakah Apple sedang melakukan perubahan pada pasar online-nya.

IPhone 15 diperkirakan akan dirilis pada 22 September, dengan tiga model tersedia dengan harga berbeda. Versi standar akan mulai dari $799, sedangkan opsi Pro Max akan dihargai $1,099. Salah satu perubahan penting pada iPhone 15 adalah penerapan port pengisian daya standar USB-C, sebagaimana diamanatkan oleh Uni Eropa. Langkah ini menandai penyimpangan dari port pengisian daya Lightning milik Apple.

Rumor seputar iPhone 15 termasuk pengenalan “Tombol Aksi”, yang akan memberi pengguna akses cepat ke berbagai fungsi dan pengaturan tanpa membuka kunci perangkat atau menavigasi aplikasi. Meskipun detailnya masih terbatas, para ahli yakin tombol ini dapat membedakan iPhone 15 Pro dari model sebelumnya.

Apple biasanya memperkenalkan produk baru pada musim gugur, dan iPhone 14 dirilis pada September tahun lalu. Saham perusahaan, yang baru-baru ini mencapai rekor kapitalisasi pasar sebesar $3 triliun, mengalami sedikit penurunan pada perdagangan pagi hari Selasa.

Sumber: The New York Post, MacRumors, The Associated Press