Chip Apple Diproduksi di AS, Namun Pengemasannya Tetap Dilakukan di Taiwan

Menurut The Information, chip Apple yang diproduksi oleh Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) akan dibuat di pabrik baru di Phoenix, Arizona, seperti yang diumumkan oleh CEO Apple Tim Cook. Namun, chip ini harus dikirim kembali ke Taiwan untuk dirakit karena pabrik di Arizona tidak memiliki fasilitas yang diperlukan untuk mengemas chip yang lebih canggih.

Pengemasan adalah tahap akhir dari fabrikasi chip, di mana komponen dirakit di dalam wadah untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi daya. Meskipun chip untuk iPad dan Mac dapat dikemas di luar Taiwan, chip iPhone harus dirakit di dalam negeri. Cara pengemasan ini sudah digunakan Apple sejak tahun 2016.

Selain Apple, TSMC juga memiliki klien lain seperti NVIDIA, AMD, dan Tesla, yang model chipnya, termasuk NVIDIA H100, juga harus dikirim kembali ke Taiwan untuk dikemas. Kemasan canggih yang digunakan pada iPhone dilaporkan juga akan digunakan oleh Google untuk ponsel Pixel masa depannya.

Pemerintah AS, melalui CHIPS Act, telah menyisihkan dana besar untuk memberi insentif pada produksi chip di AS dan mengurangi ketergantungan pada pemasok luar negeri. Langkah ini bertujuan untuk mendongkrak industri semikonduktor AS di tengah ketegangan dengan Tiongkok terkait Taiwan.

Meskipun pemerintah telah membentuk program Manufaktur Pengemasan Lanjutan Nasional untuk membawa pengemasan chip ke AS, pemerintah menerima dana yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan manufaktur chip. Institute of Print Circuits menyatakan bahwa hal ini menunjukkan kurangnya prioritas dalam pengemasan. TSMC tidak memiliki rencana untuk membangun fasilitas pengemasan di AS karena tingginya biaya dan kemungkinan akan menawarkan metode pengemasan apa pun di masa depan di Taiwan.

