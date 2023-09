Konstitusi Jurnal Atlanta Menyambut Imani Dennis dan Abbey Edmonson ke Tim Digital

By

Atlanta Journal-Constitution (AJC) dengan gembira mengumumkan penambahan Imani Dennis dan Abbey Edmonson ke tim digitalnya. Sebagai spesialis konten media sosial, Dennis dan Edmonson akan bertanggung jawab untuk memprogram platform sosial ruang redaksi, termasuk Facebook, Twitter, dan Instagram. Mereka akan berkolaborasi untuk menampilkan jurnalisme terkemuka AJC dan menciptakan konten digital yang menarik.

Imani Dennis telah menjadi kontributor berharga bagi AJC sebagai pekerja lepas dan sekarang akan bergabung dengan tim secara penuh waktu. Sebelum bergabung dengan surat kabar tersebut, ia bekerja sebagai magang digital pada musim gugur pada tahun 2020, mendapatkan pengalaman dalam manajemen media sosial, pengeditan beranda situs web, dan pembuatan buletin. Dennis juga berperan penting dalam meliput Pilpres 2020 yang bersejarah. Dedikasi dan karyanya yang mengesankan diakui dengan penghargaan seperti peringkat ke-2 untuk Fitur Hiburan Terbaik di Better Newspaper Honors Awards GSPA 2020.

Abbey Edmonson, dengan gelar Master of Fine Arts dalam bidang menulis dari Savannah College of Art and Design, membawa bakat kreatifnya ke tim media sosial AJC. Dia sebelumnya bekerja sebagai asisten editorial untuk Majalah Undangan dan menjabat sebagai direktur kreatif untuk Atlanta Legacy Trail. Minat Edmonson lebih dari sekedar menulis; dia juga menghabiskan waktu luangnya dengan mengilustrasikan kartun dan potret.

Atlanta Journal-Constitution adalah organisasi berita terkemuka di Tenggara yang berfokus pada isu-isu lokal, meliputi pemerintah negara bagian dan lokal, ekonomi, hiburan, dan olahraga. Tim jurnalisnya yang berdedikasi berupaya mengungkap kebenaran, melindungi hak publik untuk mengetahui, dan meminta pertanggungjawaban pemimpin masyarakat atas tindakan mereka. Dengan sejarah yang kaya sejak berdirinya The Atlanta Constitution pada tahun 1868 dan The Atlanta Journal pada tahun 1883, AJC telah memantapkan dirinya sebagai sumber terpercaya yang menyediakan jurnalisme mendalam dan kredibel.

Sumber: Konstitusi Jurnal Atlanta