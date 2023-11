Penemuan Revolusioner Menjelaskan Sifat Menjadi Bintang

By

Para ilmuwan di Universitas Leeds telah membuat penemuan terobosan yang dapat mengubah pemahaman kita tentang bintang Be, salah satu bintang paling signifikan dan umum di alam semesta. Asumsi sebelumnya menyatakan bahwa bintang Be sebagian besar terdapat dalam sistem bintang ganda, namun bukti baru menunjukkan bahwa bintang-bintang tersebut sebenarnya merupakan bagian dari sistem bintang tiga.

Dipimpin oleh Ph.D. mahasiswa Jonathan Dodd dan Profesor René Oudmaijer, para peneliti menggunakan data dari satelit Gaia Badan Antariksa Eropa untuk menganalisis pergerakan bintang-bintang ini melintasi langit malam. Pengamatan mereka menunjukkan bahwa bintang Be memiliki tingkat pengiring yang lebih rendah dari perkiraan, sehingga awalnya menimbulkan pertanyaan tentang pembentukan mereka.

Namun penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa pada jarak yang lebih besar, kecepatan kemunculan bintang pendamping serupa antara bintang Be dan bintang B lainnya. Hal ini membuat para peneliti menyimpulkan bahwa bintang ketiga sering kali hadir dalam sistem ini, sehingga mendorong bintang pendampingnya untuk bergerak lebih dekat ke bintang Be. Kedekatan ini memungkinkan perpindahan massa dari satu bintang ke bintang lainnya, sehingga menghasilkan pembentukan piringan bintang Be yang khas.

Penemuan ini menantang konsensus sebelumnya bahwa piringan di sekitar bintang Be semata-mata disebabkan oleh rotasi cepat bintang itu sendiri. Dengan mempertimbangkan pengaruh sistem bintang tiga, para ilmuwan telah memperdalam pemahaman kita tentang pembentukan dan evolusi objek-objek menarik ini.

“Fakta bahwa kita tidak dapat melihatnya mungkin karena mereka sekarang terlalu redup untuk dapat dideteksi,” kata Penyelidik Utama Prof Oudmaijer, yang menyatakan bahwa bintang-bintang pendamping ini mungkin menjadi lebih kecil dan redup setelah massanya dilucuti oleh “vampir”. Jadilah bintang.

Penelitian ini memberikan pencerahan baru tentang dinamika kompleks bintang Be dan menyoroti perlunya penyelidikan lebih lanjut terhadap sistem banyak bintang. Dengan memperluas pengetahuan kita tentang bintang-bintang masif ini, kita memperoleh wawasan berharga mengenai proses evolusi bintang yang lebih luas.

FAQ

Apa itu bintang?

Bintang Be adalah bagian dari bintang B yang dicirikan oleh adanya piringan sirkumbintang yang terbuat dari bahan gas. Cakram ini menyerupai cincin Saturnus di tata surya kita.

Apa arti penting dari penemuan ini?

Penemuan bahwa bintang Be mungkin ada dalam sistem bintang tiga menantang asumsi sebelumnya tentang pembentukan dan evolusinya. Hal ini memberikan wawasan berharga mengenai dinamika kompleks objek-objek ini dan memperdalam pemahaman kita tentang evolusi bintang secara lebih umum.

Bagaimana penemuan ini terjadi?

Para peneliti menganalisis data dari satelit Gaia Badan Antariksa Eropa, yang melacak pergerakan bintang melintasi langit malam. Dengan mengamati pergerakan bintang Be, mereka dapat menyimpulkan keberadaan bintang ketiga dalam banyak kasus, yang mempengaruhi pembentukan piringan bintang Be.

Apa implikasinya bagi penelitian di masa depan?

Penemuan ini membuka jalan baru untuk mengeksplorasi sifat bintang Be dan peran beberapa sistem bintang dalam pembentukannya. Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memahami sepenuhnya dinamika sistem ini dan proses yang terlibat dalam perpindahan massa antar bintang.