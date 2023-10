Mengatur Waktu Evolusi Tumbuhan dengan Jam Epigenetik

By

Penemuan terbaru di bidang epigenetik telah mengungkapkan bahwa perubahan epigenetik terakumulasi selama masa hidup seseorang dan bahwa perubahan ini berkorelasi dengan usia kronologis mamalia. Pada manusia, hal ini menyebabkan berkembangnya jam epigenetik yang berfungsi sebagai penanda penuaan. Kini, sebuah penelitian baru menunjukkan bahwa jam epigenetik juga ada pada tumbuhan, dan mereka dapat mengukur waktu secara akurat selama beberapa generasi.

Tim peneliti internasional, yang dipimpin bersama oleh University of Georgia, GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research Kiel, dan Technical University of Munich, mempublikasikan temuan mereka di jurnal Science. Mereka menemukan bahwa jam epigenetik pada tumbuhan dapat mengukur waktu dengan resolusi mulai dari dekade hingga abad, memberikan akurasi yang tidak dapat dicapai oleh jam tradisional berbasis mutasi DNA.

Keberadaan jam epigenetik pada tumbuhan mempunyai implikasi signifikan dalam menjawab pertanyaan mikroevolusi. Misalnya, jam-jam ini dapat menjelaskan waktu masuknya spesies invasif dan konsekuensi aktivitas manusia sejak industrialisasi modern.

Studi tersebut menunjukkan adanya jam epigenetik pada tanaman melalui studi metilasi DNA pada pohon poplar berusia 300 tahun. Para peneliti menggabungkan data metilasi DNA dengan diameter cabang dan data coring untuk memperkirakan usia cabang secara akurat. Mereka menemukan bahwa data metilasi DNA saja dapat memperkirakan usia suatu cabang secara akurat, yang menunjukkan adanya jam epigenetik pada tanaman.

Eksperimen lebih lanjut dengan tanaman yang melakukan pemupukan sendiri A. thaliana dan lamun klonal Z. marina mengkonfirmasi keakuratan jam epigenetik tanaman dalam mencerminkan waktu divergensi yang diketahui. Para peneliti juga menguji populasi evolusi eksperimental A. thaliana, memaparkan mereka ke lingkungan yang berbeda, dan menemukan bahwa jam epigenetik secara akurat memperkirakan waktu silsilah.

Penelitian ini membuka kemungkinan baru untuk memahami evolusi tumbuhan dan umur tanaman klon besar. Dengan jam epigenetik ini, para ilmuwan dapat menentukan tanggal populasi secara akurat dan menjawab pertanyaan lama mengenai usia tanaman dan evolusi.

