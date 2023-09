Proyek Baru Bertujuan Memanfaatkan Hidrogen dari Batuan untuk Energi Bersih

Sebuah proyek baru berdurasi tiga tahun yang didanai oleh Grantham Foundation for the Protection of the Environment sedang berlangsung di CU Boulder untuk menjajaki kemungkinan pemanfaatan hidrogen dari batuan untuk menyediakan energi ramah lingkungan di seluruh dunia. Proyek ini bertujuan untuk menyelidiki produksi hidrogen “geologis”, yang terbentuk ketika air bercampur dengan mineral kaya zat besi jauh di dalam kerak bumi.

Hidrogen geologis berpotensi menjadi sumber daya berharga untuk energi berkelanjutan karena tidak mengeluarkan gas rumah kaca saat dibakar, dan hanya air yang menjadi produk sampingannya. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk menentukan apakah simpanan hidrogen ini dapat dengan aman muncul ke permukaan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi global.

Tim peneliti, yang terdiri dari para ahli dari CU Boulder, Columbia University, Montana State University, University of Southampton, dan perusahaan start-up Eden GeoPower, akan melakukan eksperimen baik di laboratorium maupun di bawah tanah untuk merangsang Bumi memproduksi lebih banyak hidrogen. Tujuannya adalah untuk meniru sistem bawah permukaan alami semaksimal mungkin.

Permintaan hidrogen yang meningkat, mendorong para ilmuwan untuk mencari sumber alternatif di luar metode tradisional. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mungkin terdapat banyak simpanan hidrogen geologis yang tersembunyi di bawah tanah, yang mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar cair umat manusia selama berabad-abad.

Proyek ini akan melibatkan pengeboran lubang bor dan menyuntikkan air ke dalam formasi batuan kaya besi untuk memulai reaksi kimia dan menghasilkan lebih banyak hidrogen. Tindakan juga akan diambil untuk mencegah bakteri memakan gas yang baru dihasilkan.

Di bawah kepemimpinan Dr. Alexis Templeton, seorang ahli dalam mempelajari lingkungan bawah permukaan, tim peneliti akan memantau proses tersebut dengan cermat untuk memastikan tidak ada konsekuensi lingkungan yang tidak diinginkan. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah hidrogen geologis merupakan sumber energi bersih yang layak dan berkelanjutan serta dapat terus diproduksi dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Proyek ini selaras dengan visi Departemen Ilmu Geologi CU Boulder untuk memanfaatkan sumber daya alam bumi secara bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap masa depan energi berkelanjutan untuk generasi mendatang.

