Meningkatnya Debu di Udara Menimbulkan Kekhawatiran Terhadap Perubahan Iklim

Jumlah debu di udara dunia semakin memburuk pada tahun 2022, menurut Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi tersebut menyerukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara perubahan iklim dan peningkatan titik panas badai pasir. Peningkatan debu disebabkan oleh peningkatan emisi dari wilayah seperti Afrika bagian barat-tengah, Semenanjung Arab, Dataran Tinggi Iran, dan Tiongkok bagian barat laut.

Ketua WMO Petteri Taalas menekankan bahwa aktivitas manusia berdampak pada badai pasir dan debu. Temperatur yang lebih tinggi, kekeringan, dan peningkatan penguapan mengakibatkan penurunan kelembaban tanah, yang dikombinasikan dengan pengelolaan lahan yang buruk, berkontribusi terhadap lebih seringnya terjadinya badai pasir dan debu. Laporan tahunan WMO menganalisis kejadian dan bahaya badai debu, serta menyoroti dampaknya terhadap masyarakat.

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa rata-rata global konsentrasi debu rata-rata tahunan di permukaan pada tahun 2022 sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2021, angkanya adalah 13.5 mikrogram per meter kubik, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 13.8 mikrogram per meter kubik. Wilayah Bodele di Chad mencatat perkiraan konsentrasi permukaan debu rata-rata tahunan tertinggi, berkisar antara 900 hingga 1,200 mikrogram per meter kubik. Di belahan bumi selatan, Australia tengah dan pantai barat Afrika Selatan memiliki konsentrasi tertinggi, berkisar antara 200 hingga 300 mikrogram per meter kubik.

Badai debu mempunyai dampak yang luas, berkontribusi terhadap penggelapan langit dan penurunan kualitas udara. Laporan tersebut menyatakan bahwa sekitar 2,000 juta ton debu memasuki atmosfer setiap tahunnya, sehingga mempengaruhi perekonomian, ekosistem, cuaca, dan iklim, bahkan di wilayah yang jaraknya ribuan kilometer. Meskipun proses alam berperan, pengelolaan air dan lahan yang buruk juga memberikan kontribusi yang signifikan.

Buletin tersebut menyoroti tiga insiden besar pada tahun 2022, termasuk “wabah debu yang luar biasa” dari Afrika utara hingga Spanyol dan Portugal, yang melampaui peraturan kualitas udara Uni Eropa. Badai debu hebat lainnya terjadi di Timur Tengah, sehingga mengurangi jarak pandang di seluruh wilayah. Selain itu, badai debu lahan pertanian di Amerika Serikat bagian timur mempengaruhi aktivitas pertanian.

Taalas menekankan pentingnya mengatasi dampak badai pasir dan debu terhadap kesehatan, transportasi, dan pertanian. Buletin tersebut menyerukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara badai debu dan perubahan iklim, karena sebagian besar wilayah ini masih belum dijelajahi. WMO bertujuan untuk membangun sistem peringatan dini bencana cuaca di seluruh dunia dalam waktu empat tahun untuk memitigasi dampak perubahan iklim yang semakin buruk, termasuk badai debu.