Wawasan Baru mengenai Evolusi Ekolokasi pada Paus dan Lumba-lumba

Sebuah studi baru-baru ini yang diterbitkan di Diversity memberikan pencerahan baru tentang perkembangan evolusi ekolokasi pada paus bergigi dan lumba-lumba. Ekolokasi adalah teknik yang digunakan hewan laut ini untuk bernavigasi dan berburu di lingkungan bawah air yang gelap. Alih-alih mengandalkan telinga luar, paus dan lumba-lumba mengeluarkan suara bernada tinggi yang memantul dari objek dan kembali sebagai gema, sehingga memungkinkan mereka memetakan lingkungan sekitarnya.

Penelitian yang dipimpin oleh Jonathan Geisler, seorang profesor anatomi di New York Institute of Technology, dan Robert Boessenecker, seorang ahli paleontologi di University of California Museum of Paleontology, berfokus pada analisis koleksi fosil yang mencakup dua spesies lumba-lumba purba dari masa lalu. genus Xenorophus. Spesies ini dianggap sebagai anggota awal Odontoceti, subordo mamalia laut yang mencakup semua paus dan lumba-lumba yang melakukan ekolokasi.

Fosil tersebut mengungkapkan bahwa Xenorophus memiliki asimetri di dekat lubang sembur, meskipun tidak sejelas yang diamati pada spesies ekolokasi modern. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya putaran dan pergeseran moncong yang berbeda pada Xenorophus, yang berkontribusi terhadap peningkatan pendengaran terarah. Para peneliti membandingkan lengkungan moncong ini dengan telinga burung hantu yang asimetris, yang memungkinkan mereka menentukan lokasi mangsanya berdasarkan suara.

Meskipun Xenorophus mungkin tidak mahir dalam menghasilkan suara bernada tinggi atau mendengar frekuensi tinggi seperti odontocetes masa kini, ia mampu menentukan lokasi suara secara akurat. Hal ini menunjukkan bahwa Xenorophus menandai tahap transisi yang signifikan dalam evolusi ekolokasi pada paus dan lumba-lumba.

Temuan ini juga menekankan pentingnya mempelajari asimetri fosil dan menyoroti perannya dalam adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Meskipun simetri adalah aspek biologi evolusi yang terkenal, penelitian ini menunjukkan bahwa asimetri tidak boleh diabaikan sebagai variasi individu atau distorsi geologi.

Investigasi lebih lanjut akan dilakukan untuk memeriksa odontocetes lain dan menentukan apakah fitur pembengkokan moncong tersebar luas di antara spesies ekolokasi awal.

Pertanyaan yang Sering Diajukan:

1. Apa itu ekolokasi?

Ekolokasi adalah teknik yang digunakan paus dan lumba-lumba untuk bernavigasi dan berburu di lingkungan bawah air yang gelap. Hewan laut ini mengeluarkan suara bernada tinggi yang memantulkan benda, memungkinkan mereka memetakan lingkungan sekitarnya berdasarkan gema yang kembali ke mereka.

2. Bagaimana paus dan lumba-lumba menghasilkan suara untuk ekolokasi?

Paus dan lumba-lumba menghasilkan suara untuk ekolokasi melalui struktur tengkorak dan jaringan lunak di dekat lubang sembur. Struktur ini asimetris, artinya fitur di satu sisi berbeda dengan fitur di sisi lain. Asimetri ini memungkinkan produksi suara.

3. Bagaimana paus dan lumba-lumba menemukan lokasi suara?

Paus dan lumba-lumba mengandalkan pendengaran terarah untuk menemukan suara. Tulang rahang bawah, yang berisi lemak, menghantarkan gelombang suara ke telinga bagian dalam, memungkinkan hewan menentukan arah datangnya suara.

4. Apa yang terungkap dari penelitian ini tentang spesies lumba-lumba purba Xenorophus?

Studi tersebut menemukan bahwa Xenorophus memiliki asimetri di dekat lubang sembur, mirip dengan spesies ekolokasi masa kini. Namun, Xenorophus juga menunjukkan putaran dan pergeseran moncong yang berbeda, yang semakin meningkatkan kemampuan pendengaran terarahnya.

5. Apa peran asimetri dalam evolusi ekolokasi?

Meskipun banyak perhatian diberikan pada simetri dalam evolusi, penelitian ini menyoroti pentingnya asimetri dalam beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa asimetri harus diperiksa secara cermat pada fosil untuk lebih memahami perkembangan ekolokasi pada paus dan lumba-lumba.