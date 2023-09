Subbadai di Magnetosfer Bumi Memberikan Wawasan untuk Prakiraan Cuaca Luar Angkasa

By

Sebuah studi baru-baru ini yang dilakukan oleh para ilmuwan dari Institut Geomagnetisme India (IIG) telah menjelaskan peran subbadai di magnetosfer bumi dan dampaknya terhadap prakiraan cuaca luar angkasa. Subbadai adalah gangguan singkat pada magnetosfer bumi yang mengakibatkan dipolarisasi medan magnet, yang menyebabkan peningkatan fluks ion berat di magnetosfer bagian dalam.

Studi tersebut, yang menggunakan data dari Helium, Oxygen, Proton, and Electron (HOPE) Mass Spectrometer dan instrumen Electric and Magnetic Field Instrument Suite and Integrated Science (EMFISIS) yang terpasang di pesawat ruang angkasa Radiation Belt Storm Probes (RBSP), mengamati 22 peristiwa subbadai. dari tahun 2018. Para ilmuwan fokus pada karakteristik dipolarisasi medan magnet dan korelasinya dengan peningkatan energi fluks ion O+ dan H+.

Subbadai dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti Medan Magnet Antarplanet (IMF), kecepatan angin matahari, dan tekanan dinamis angin matahari. Arah IMF ke selatan merupakan faktor kunci dalam memicu subbadai, karena menyebabkan penyambungan kembali magnet di magnetosfer siang hari. Rata-rata, subbadai berlangsung sekitar 2-4 jam dan melepaskan sejumlah besar energi yang diperoleh dari interaksi antara angin matahari dan magnetosfer.

Memahami peran lembaran plasma dalam pengangkutan dan percepatan ion selama sub-badai sangat penting untuk mempelajari dinamika luar angkasa dekat Bumi, yang dikenal sebagai Geospace. Biasanya, Geospace terdiri dari ion H+, namun ada kalanya proporsi ion O+ tiba-tiba meningkat. Kehadiran ion O+ mengubah dinamika plasma Geospace, menyoroti kebutuhan untuk mempelajari variasi fluks ion untuk meningkatkan prakiraan cuaca luar angkasa.

Dengan menyelidiki perubahan komposisi ion selama sub-badai, para ilmuwan dapat secara akurat menentukan penyebab dan wilayah variasi tersebut. Pengetahuan ini akan semakin meningkatkan keakuratan prakiraan cuaca antariksa di masa depan, sehingga bermanfaat bagi berbagai aplikasi yang mengandalkan sistem komunikasi dan navigasi satelit.

Kesimpulannya, penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan dari Institut Geomagnetisme India menawarkan wawasan berharga mengenai subbadai di magnetosfer bumi dan relevansinya dengan prakiraan cuaca luar angkasa. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang dinamika plasma di Geospace dan membuka jalan bagi prediksi fenomena cuaca luar angkasa yang lebih akurat di masa depan.

sumber:

– Institut Geomagnetisme India (IIG)

– Kemajuan dalam Jurnal Penelitian Luar Angkasa