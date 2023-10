Orang dengan HIV Berisiko Lebih Tinggi Tertular Kembali COVID-19, Temuan Penelitian

By

Sebuah studi baru yang dipimpin oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mengungkapkan bahwa orang dengan HIV (PWH) memiliki tingkat infeksi ulang COVID-19 yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak mengidap HIV (PWOH).

Penelitian yang dipublikasikan di Emerging Infectious Diseases ini menganalisis data dari 453,587 orang dewasa di Chicago yang terinfeksi SARS-CoV-2 sejak infeksi awal hingga Mei 2022. Para peneliti memeriksa hasil tes COVID-19 dan catatan vaksinasi yang terkait dengan Enhanced HIV/AIDS di Chicago. Sistem Pelaporan AIDS.

Studi tersebut menemukan bahwa 5.3% orang positif COVID mengalami infeksi ulang, termasuk 6.7% PWH dan 5.2% PWOH. PWH memiliki tingkat infeksi ulang sebesar 66 per 1,000 orang-tahun, lebih tinggi dibandingkan 50 per 1,000 orang-tahun di kalangan PWOH. Setelah disesuaikan dengan faktor-faktor lain, pekerja rumah tangga memiliki tingkat infeksi ulang COVID-19 yang jauh lebih tinggi (1.46 per 1,000 orang-tahun) dibandingkan pekerja rumah tangga.

Terlihat bahwa di antara individu yang mengalami infeksi ulang, PWH cenderung berusia lebih tua (dengan median usia 43 tahun) dibandingkan dengan PWOH (dengan median usia 36 tahun). Kelompok pekerja rumah tangga juga lebih cenderung berjenis kelamin laki-laki (79.3% berbanding 40.9%) dan berkulit hitam (53.7% berbanding 27.0%). Selain itu, PWH mempunyai kemungkinan lebih tinggi untuk menerima seri vaksin COVID-19 primer dan booster dibandingkan dengan PWOH (31.8% berbanding 22.1%). Menariknya, persentase pekerja rumah tangga yang tidak divaksinasi pada saat infeksi pertama mereka lebih kecil dibandingkan dengan pekerja rumah tangga (87.5% berbanding 91.0%).

Studi ini menyoroti pentingnya PWH mengikuti jadwal vaksinasi COVID-19 yang direkomendasikan, termasuk menerima dosis booster, untuk mengurangi risiko infeksi ulang SARS-CoV-2. Dari penduduk yang menerima vaksin sebelum infeksi pertama mereka, 54.2% telah menyelesaikan rangkaian vaksin utama Pfizer/BioNTech. Di antara individu yang mengalami infeksi ulang, 39.6% telah menyelesaikan seri primer tetapi belum menerima booster.

Terlepas dari gelombang varian dan kuartal kalender, PWH secara konsisten menunjukkan tingkat infeksi ulang yang lebih tinggi dibandingkan PWOH. Insiden infeksi ulang tertinggi di kalangan PWH terjadi selama dominasi strain Omicron, dengan 50 kasus per 1,000 orang-tahun. Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 16 kasus infeksi ulang per 1,000 orang-tahun yang dilaporkan di kalangan Odha.

Untuk mencegah infeksi ulang SARS-CoV-2, penulis menekankan bahwa PWH harus mematuhi jadwal vaksin COVID-19 yang direkomendasikan, termasuk dosis booster.

