Dampak Letusan Gunung Berapi Hunga Tonga-Hunga Ha'apai yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya terhadap Stratosfer

By

Letusan gunung berapi Hunga Tonga-Hunga Ha'apai pada tanggal 15 Januari 2022 memiliki dampak yang luas selain kerusakan langsung akibat tsunami di banyak negara. Sebuah studi baru-baru ini yang dilakukan oleh Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) dan University of Maryland mengungkapkan bahwa letusan tersebut secara signifikan mengubah kimia dan dinamika stratosfer, yang menyebabkan hilangnya lapisan ozon di seluruh wilayah. belahan bumi selatan.

Letusan tersebut menyuntikkan uap air dalam jumlah yang sangat besar—kira-kira 300 miliar pon—ke dalam stratosfer yang biasanya kering. Masuknya uap air secara tiba-tiba ini menempatkan stratosfer pada wilayah yang belum dipetakan, karena belum pernah terjadi letusan gunung berapi sebelumnya dalam sejarah satelit yang melepaskan uap air dalam jumlah besar ke atmosfer.

Suntikan uap air, bersama dengan sulfur dioksida yang dikeluarkan oleh gunung berapi, memicu serangkaian peristiwa dalam kimia atmosfer. Sulfur dioksida menghasilkan aerosol sulfat, yang memfasilitasi terjadinya reaksi kimia baru. Reaksi kimia ini, ditambah dengan adanya uap air, menyebabkan perubahan besar pada konsentrasi gas dan senyawa, termasuk ozon.

Dampak paling parah terhadap lapisan ozon terjadi sembilan bulan setelah letusan, dengan penipisan ozon mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya pada bulan Oktober. Perubahan suhu, sirkulasi, dan konsentrasi berbagai senyawa berdampak luas pada stratosfer, menjadikan letusan ini sebagai ledakan terbesar yang pernah tercatat di atmosfer.

Ke depan, para peneliti berencana untuk terus memantau dampak gunung berapi tersebut sepanjang tahun 2023 dan seterusnya. Peningkatan kadar uap air diperkirakan akan bertahan di stratosfer selama beberapa tahun, berpotensi meningkatkan hilangnya ozon di Antartika saat uap berpindah dari daerah tropis ke kutub Belahan Bumi Selatan.

Penelitian inovatif ini menyoroti dampak luas dari letusan gunung berapi dan menyoroti perlunya pemantauan terus-menerus dan memahami dampaknya terhadap atmosfer dan iklim kita. Dengan mempelajari peristiwa-peristiwa ini, para ilmuwan dapat mengantisipasi dan memitigasi dampaknya dengan lebih baik, yang pada akhirnya menjaga keseimbangan lingkungan kita.

FAQ

T: Apa yang dimaksud dengan stratosfer?

Stratosfer adalah lapisan atmosfer bumi yang terletak kira-kira 8-30 mil di atas permukaan. Di sinilah lapisan pelindung ozon berada.

T: Bagaimana dampak letusan gunung berapi Hunga Tonga-Hunga Ha'apai terhadap stratosfer?

Letusan tersebut menyuntikkan uap air dalam jumlah besar ke stratosfer, menyebabkan perubahan signifikan dalam dinamika dan kimianya. Perubahan ini menyebabkan hilangnya lapisan ozon yang belum pernah terjadi sebelumnya di belahan bumi selatan.

T: Apa itu aerosol sulfat?

Aerosol sulfat adalah partikel kecil yang tersusun dari senyawa sulfat. Mereka memainkan peran penting dalam kimia atmosfer dan dapat mempengaruhi kualitas iklim dan udara.

T: Berapa lama peningkatan kadar uap air di stratosfer akan bertahan?

Uap air diperkirakan akan tetap tinggi di stratosfer selama beberapa tahun, berpotensi memperbesar hilangnya ozon di Antartika saat bergerak menuju kutub Belahan Bumi Selatan.

T: Mengapa penting untuk memahami dampak letusan gunung berapi terhadap atmosfer?

Mempelajari dampak letusan gunung berapi terhadap atmosfer membantu para ilmuwan mengantisipasi dan memitigasi dampak peristiwa ini dengan lebih baik. Hal ini juga berkontribusi pada pemahaman kita tentang perubahan iklim, kualitas udara, dan keseimbangan lingkungan kita.