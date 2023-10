Polusi Setinggi Langit: Jejak Sampah Luar Angkasa Ditemukan di Stratosfer Bumi

Para ilmuwan yang menganalisis data yang dikumpulkan dari pesawat penelitian di stratosfer telah membuat penemuan mengejutkan – potongan kecil logam dan unsur-unsur eksotik dari pesawat luar angkasa yang dibuang. Penelitian yang dilakukan oleh National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), bersama dengan Universitas Purdue dan Universitas Leeds, menemukan aluminium dan logam lain tertanam di sekitar 10% partikel di stratosfer. Di antara unsur-unsur yang paling tidak terduga adalah niobium dan hafnium, yang merupakan unsur langka yang biasanya tidak ditemukan di wilayah atmosfer ini. Misteri asal usulnya terpecahkan ketika unsur-unsur tersebut ditelusuri kembali ke satelit dan pendorong roket, yang menggunakannya dalam paduan logam berperforma tinggi dan tahan panas.

Penelitian ini menggunakan instrumen khusus yang disebut PALMS (Particle Analysis by Laser Spectrometry) yang dipasang pada pesawat penelitian untuk mengumpulkan dan menganalisis secara kimia setiap partikel udara. Penelitian yang dipublikasikan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences ini bertujuan untuk mempelajari partikel aerosol di stratosfer. Stratosfer, lapisan kedua atmosfer bumi, adalah rumah bagi lapisan ozon, yang melindungi planet ini dari sinar ultraviolet yang berbahaya.

Meskipun jumlah polusi dari sampah luar angkasa mungkin tampak kecil, dengan lebih dari 5,000 satelit diluncurkan dalam lima tahun terakhir dan diperkirakan sebagian besar satelit tersebut akan kembali memasuki atmosfer, ada kebutuhan untuk memahami bagaimana hal ini akan berdampak pada aerosol stratosfer. OrbitingNow, sebuah organisasi yang melacak objek di luar angkasa, saat ini memantau sekitar 8,000 objek di orbit rendah Bumi yang pada akhirnya akan terbakar di atmosfer.

Penelitian ini menyoroti dampak tak terlihat dari eksplorasi ruang angkasa terhadap lingkungan bumi dan pentingnya pembuangan sampah ruang angkasa secara bertanggung jawab. Memahami dampak sampah antariksa terhadap atmosfer sangatlah penting bagi perlindungan planet kita dan pengembangan teknologi antariksa yang berkelanjutan.

sumber:

– Saluran Cuaca dan NOAA [tanpa URL]

– Prosiding National Academy of Sciences [tidak ada URL]