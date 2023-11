Para Astronom Mengamati Ledakan Kosmik yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya dengan Kecerahan yang Menakjubkan

By

Sebuah tim astronom baru-baru ini menyaksikan peristiwa kosmik luar biasa yang membingungkan para ilmuwan di seluruh dunia. Fenomena langka ini, yang dikenal sebagai luminous fast blue optic transient (LFBOT), telah diamati untuk pertama kalinya dan membuat para peneliti terus mencari jawabannya.

LFBOT, yang diberi nama “Tasmanian Devil,” terjadi di galaksi tetangga yang berjarak sekitar 1 miliar tahun cahaya dari planet kita. Berbeda dengan supernova yang memudar secara bertahap selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, LFBOT dengan cepat mencapai kecerahan puncaknya dan kemudian menyusut dengan cepat dalam beberapa hari.

Luminositas luar biasa Setan Tasmania telah membingungkan para ilmuwan karena memancarkan energi yang setara dengan 100 miliar matahari. Ahli astrofisika Jeff Cooke dari Swinburne University of Technology dan ARC Centre of Excellence in Gravitational Wave Discovery (OzGrav) di Australia menyatakan, “Peristiwa seperti ini belum pernah disaksikan sebelumnya.”

Sejak tahun 2018, hanya segelintir LFBOT yang telah diamati, semuanya terjadi di dalam galaksi tempat bintang-bintang aktif terbentuk. Komunitas astronomi masih belum yakin mengenai mekanisme mendasar yang mendorong terjadinya kejadian langka ini.

Penulis utama studi Anna YQ Ho, asisten profesor astronomi di Cornell University, menjelaskan, “LFBOT sudah menjadi peristiwa yang aneh dan eksotik, jadi ini bahkan lebih aneh lagi.” Sumber dari sejumlah besar energi yang dipancarkan masih belum diketahui.

Penemuan LFBOT Setan Tasmania dan pembakarannya yang berulang kali telah menimbulkan lebih banyak pertanyaan bagi para ilmuwan. Temuan penelitian ini baru-baru ini dipublikasikan di jurnal Nature. Para peneliti menggunakan 15 teleskop di seluruh dunia untuk mengungkap kobaran api tersebut.

FAQ

Apa itu LFBOT?

LFBOT, atau transien optik biru cepat bercahaya, adalah jenis ledakan kosmik yang bersinar terang dalam cahaya biru, mencapai kecerahan puncaknya dan memudar dalam beberapa hari.

Apa perbedaan LFBOT dengan supernova?

Tidak seperti supernova, yang memerlukan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk meredup, LFBOT dengan cepat mencapai kecerahan puncaknya dan kemudian menurunkan luminositasnya dalam waktu singkat.

Apa yang unik dari LFBOT Tasmanian Devil?

LFBOT Tasmanian Devil adalah kejadian pertama yang teramati dari LFBOT yang berulang kali menyala. Ia memancarkan energi yang sangat besar, setara dengan 100 miliar matahari.

Apa sumber energi LFBOT Tasmanian Devil?

Para ilmuwan saat ini tidak menyadari mekanisme mendasar yang bertanggung jawab atas pelepasan energi besar-besaran yang dilakukan oleh LFBOT Setan Tasmania.