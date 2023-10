Pelatihan Perlawanan untuk Orang Dewasa Lanjut Usia: Meningkatkan Kualitas Hidup dan Mencegah Kehilangan Otot

Seiring bertambahnya usia, semakin penting untuk memprioritaskan kebugaran dan kesehatan fisik untuk menjaga kemampuan kita melakukan tugas sehari-hari tanpa merasa lelah secara fisik. Tetap aktif secara fisik seiring bertambahnya usia tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kita tetapi juga memungkinkan kita untuk terus menciptakan kenangan istimewa bersama orang yang kita cintai. Salah satu metode efektif untuk menjaga fungsi fisik dan mencegah hilangnya otot akibat usia adalah latihan ketahanan.

Latihan ketahanan, juga dikenal sebagai latihan kekuatan, melibatkan latihan yang menantang otot untuk mengatasi resistensi. Bentuknya bisa bermacam-macam dan dapat dipersonalisasi agar sesuai dengan kebutuhan individu seiring bertambahnya usia. Memasukkan pelatihan ketahanan ke dalam rutinitas olahraga kita dapat membantu melawan penurunan alami fungsi otot dan massa yang terjadi seiring bertambahnya usia, yang dikenal sebagai sarcopenia. Sarkopenia dikaitkan dengan peningkatan risiko terjatuh, penyakit kardiovaskular, penyakit metabolisme, dan masalah kesehatan lainnya.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kekuatan otot yang rendah merupakan faktor penyebab sarkopenia yang signifikan. Oleh karena itu, penerapan program pelatihan ketahanan yang tepat yang berfokus pada peningkatan kekuatan sangat penting dalam melawan atau membalikkan penurunan ini. Latihan kekuatan secara teratur dengan beban sedang hingga berat terbukti efektif mencegah sarkopenia dan dianggap aman bila dilakukan dengan benar. Namun, penting untuk mencari bimbingan dari profesional yang berkualifikasi, seperti pelatih pribadi atau spesialis kekuatan dan pengondisian, untuk memastikan bentuk dan teknik yang tepat.

Menurut National Strength and Conditioning Association, orang dewasa yang lebih tua harus melakukan latihan kekuatan dua hingga tiga hari per minggu. Latihan harus mencakup latihan yang melibatkan banyak sendi per kelompok otot utama, dengan enam hingga 12 repetisi per set. Intensitasnya harus diatur antara 50% hingga 85% dari satu pengulangan maksimum individu. Dianjurkan untuk beristirahat selama dua hingga tiga menit di antara set, sehingga memberikan waktu pemulihan yang cukup. Disarankan agar orang dewasa yang lebih tua melakukan program ini dua sampai tiga hari per minggu, dengan 24 sampai 48 jam antar sesi.

Menerapkan program pelatihan ketahanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan Anda dapat secara signifikan meningkatkan kekuatan dan meningkatkan kesehatan otot dan tulang seiring bertambahnya usia. Meskipun pedoman di atas memberikan kerangka kerja, berkonsultasi dengan profesional akan memungkinkan program latihan yang lebih personal. Memprioritaskan pelatihan ketahanan tidak hanya memperkuat otot tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan vitalitas secara keseluruhan pada orang dewasa yang menua.

Pelatihan ketahanan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Gambar Jamie Grill/Tetra melalui Getty Images.

