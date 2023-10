Menyaksikan Letusan Steamboat Geyser yang Spektakuler di Taman Nasional Yellowstone

By

Letusan Steamboat Geyser di Taman Nasional Yellowstone merupakan pemandangan luar biasa yang diharapkan dapat dialami oleh banyak pengunjung. Kathleen Rynkiewicz-Stuby mempunyai kesempatan luar biasa untuk menyaksikan tontonan ini baru-baru ini ketika geyser aktif tertinggi di dunia meletus, mengeluarkan air panas dan uap hingga 400 kaki ke udara. Dia merekam video peristiwa tersebut, yang memperlihatkan kolom uap menakjubkan yang dikeluarkan secara paksa dari geyser, disertai dengan suara yang mengingatkan kita pada mesin jet.

Steamboat Geyser, yang terletak di Norris Geyser Basin, saat ini berada dalam periode paling aktif yang pernah tercatat. Berbeda dengan letusan Old Faithful yang dapat diprediksi, letusan Steamboat sangat tidak dapat diprediksi, sehingga fenomena ini sulit untuk disaksikan. Namun, ada tanda-tanda yang harus diwaspadai pengunjung untuk meningkatkan peluang mereka melihat Steamboat dengan segala kemegahannya.

Mike Poland, ahli geofisika penelitian dan ilmuwan yang bertanggung jawab di Yellowstone Volcano Observatory, menjelaskan berbagai fase letusan Steamboat pada umumnya. Fase awal, yang dikenal sebagai fase air, berlangsung beberapa menit dan melibatkan semburan air setinggi 300 hingga 400 kaki. Setelah itu, geyser memasuki fase uap yang dapat bertahan hingga 24 jam dengan intensitas yang semakin berkurang. Video yang diambil oleh Rynkiewicz-Stuby menangkap fase uap dari letusan, menunjukkan bahwa video tersebut direkam segera setelah fase air berakhir.

Setiap geyser di Yellowstone memiliki kepribadian unik dan jadwal letusannya masing-masing. Meskipun Old Faithful meletus dengan jadwal yang teratur, letusan Steamboat sepenuhnya terjadi secara acak. Para ilmuwan berspekulasi bahwa ketidakpastian Steamboat mungkin disebabkan oleh kurangnya isolasi dari lingkungannya, tidak seperti geyser seperti Old Faithful atau Lone Star Geyser. Meskipun terdapat penelitian yang ekstensif, mekanisme di balik letusan geyser, termasuk perbedaan antara geyser yang tidak menentu seperti Steamboat dan geyser yang dapat diprediksi seperti Old Faithful, masih menjadi misteri.

Adapun letusan Steamboat di masa depan, tidak mungkin diprediksi secara pasti. Ini bisa terjadi kapan saja atau memerlukan waktu beberapa tahun sebelum letusan berikutnya. Untungnya, Steamboat saat ini sedang mengalami masa aktif yang lebih dari yang pernah tercatat sebelumnya. Pada tahun 2023, geyser tersebut sudah meletus sebanyak tujuh kali, sehingga terjadi peningkatan aktivitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, alasan di balik periode aktivitas tinggi ini masih belum diketahui.

Meskipun para ilmuwan telah melakukan penelitian untuk mengungkap penyebab seringnya letusan Steamboat, belum ada jawaban pasti yang muncul. Perubahan sistem perpipaan geyser dan faktor eksternal seperti curah hujan, gempa bumi, dan ketinggian air tanah dianggap sebagai penjelasan potensial. Namun demikian, diperlukan lebih banyak penelitian untuk memahami sepenuhnya dinamika kompleks geyser.

Meskipun terjadi lonjakan letusan baru-baru ini, frekuensi Steamboat telah menurun selama beberapa tahun terakhir. Meskipun terjadi 20 letusan pada tahun 2021 dan 11 letusan pada tahun 2022, diperkirakan pada akhir tahun 2023, mungkin hanya terjadi 10 letusan. Alasan di balik puncak letusan pada tahun 2019 dan 2020 serta penurunan berikutnya masih belum diketahui secara pasti.

Untuk meningkatkan kemungkinan menyaksikan letusan Steamboat, pengunjung harus tetap waspada terhadap tanda-tanda aktivitas yang akan datang. Meningkatnya kejadian letusan kecil, dengan letusan air berkisar antara beberapa kaki hingga puluhan kaki, menunjukkan bahwa letusan besar mungkin akan segera terjadi. Namun, letusan kecil ini dapat berlangsung selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu sebelum terjadi letusan besar yang berkelanjutan. Selain itu, selama letusan besar, Steamboat diketahui mengeringkan Mata Air Cistern di dekatnya.

Meskipun tidak ada jadwal pasti terjadinya letusan Steamboat, namun berada di tempat dan waktu yang tepat dapat memberikan pengalaman yang luar biasa dan tak terlupakan. Apakah seseorang cukup beruntung untuk menyaksikan letusan dahsyat atau harus menunggu dengan sabar untuk letusan berikutnya, kekuatan Steamboat Geyser yang menakjubkan terus memikat pengunjung Taman Nasional Yellowstone.

