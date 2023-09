SpaceX Akan Meluncurkan Roket Falcon 9 dengan Satelit Starlink

SpaceX berencana meluncurkan roket Falcon 9 dari Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg pada Senin, 11 September, pukul 11:57. Roket tersebut akan membawa 21 satelit Starlink, yang merupakan bagian dari layanan internet satelit broadband berkecepatan tinggi SpaceX.

Jika peluncuran awal tertunda, SpaceX memiliki peluang peluncuran cadangan pada hari Selasa dan Rabu. Perusahaan tersebut bertujuan untuk mendaratkan booster tahap pertama roket tersebut pada kapal drone Of Course I Still Love You di Samudera Pasifik, yang akan menjadi penerbangan ke-11 untuk booster khusus ini.

Webcast langsung peluncuran tersebut akan tersedia di profil SpaceX di X (sebelumnya Twitter) sekitar lima menit sebelum lepas landas.

Starlink adalah proyek ambisius SpaceX untuk menciptakan konstelasi internet satelit global. Satelit-satelit kecil ini, masing-masing berbobot sekitar 260 kg, akan ditempatkan di orbit rendah Bumi untuk menyediakan konektivitas internet berkecepatan tinggi dan latensi rendah di seluruh dunia. Dengan penempatan 21 satelit tambahan, SpaceX akan memperluas armada Starlink untuk meningkatkan layanan internet broadband yang terus berkembang.

Teknologi roket Falcon 9 milik SpaceX yang dapat digunakan kembali memungkinkan peluncuran ruang angkasa yang hemat biaya dengan memulihkan dan menggunakan kembali tahap pertama roket tersebut. Perusahaan ini telah mencapai tonggak penting dalam pendaratan dan peluncuran ulang booster, yang menunjukkan potensi pengurangan biaya peluncuran dan peningkatan aksesibilitas ke luar angkasa.

Sumber: SpaceX