Pembuangan Satelit: Kekhawatiran Lingkungan yang Meningkat di Luar Angkasa

Satelit yang telah mencapai akhir masa operasionalnya menimbulkan dilema bagi badan antariksa. Metode yang saat ini digunakan untuk membuang pesawat ruang angkasa ini adalah dengan membiarkannya tetap berada di orbit, mendorongnya ke orbit kuburan yang jauh dari satelit operasional, atau mengarahkannya kembali ke Bumi untuk masuk kembali ke atmosfer. Namun, penelitian terbaru yang dilakukan oleh para peneliti dari Universitas Purdue dan NOAA menunjukkan bahwa masuknya kembali atmosfer bukannya tanpa konsekuensi.

Secara tradisional, masuknya kembali atmosfer telah dianggap sebagai metode yang dapat diandalkan untuk membuang satelit di orbit rendah Bumi (LEO). Karena LEO semakin dipenuhi satelit dalam beberapa tahun terakhir, metode pembuangan ini menjadi semakin populer. Namun, penelitian yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences mengungkapkan bahwa masuknya kembali atmosfer menyebabkan wilayah atas atmosfer bumi terkontaminasi dengan sisa-sisa pesawat ruang angkasa yang menguap.

Tim peneliti memperhatikan adanya pergeseran komposisi awan ion yang ditinggalkan oleh meteorit yang memasuki atmosfer. Mereka menemukan bahwa perubahan sidik jari kimiawi partikel-partikel ini berpotensi disebabkan oleh semakin banyaknya pesawat ruang angkasa yang memasuki kembali atmosfer. Untuk mengonfirmasi temuan mereka, para peneliti memasang instrumen pada pesawat dan melakukan pengukuran langsung terhadap atmosfer sekitar 12 mil di atas Alaska dan benua AS.

Hasil penelitian menunjukkan adanya konsentrasi logam yang signifikan di atmosfer, termasuk litium, aluminium, tembaga, timbal, magnesium, dan natrium, yang terlacak erat dengan masuknya kembali satelit. Selain itu, para peneliti juga mengamati bahwa 10% partikel aerosol yang bertanggung jawab melindungi lapisan ozon mengandung aluminium.

Meskipun dampak penuh dari temuan ini terhadap lingkungan dan perubahan iklim masih belum jelas, para peneliti yakin temuan ini menekankan dampak signifikan penerbangan luar angkasa manusia terhadap planet ini. Memahami konsekuensi peningkatan konsentrasi logam di atmosfer sangat penting untuk menilai potensi risiko terhadap lapisan ozon dan kehidupan di permukaan bumi. Penelitian lebih lanjut akan diperlukan untuk memahami sepenuhnya implikasi metode pembuangan satelit terhadap lingkungan dan menentukan apakah strategi alternatif harus dijajaki untuk mengurangi kontaminasi atmosfer bumi.

– Judul: Metode Pembuangan Satelit dan Dampaknya terhadap Atmosfer Bumi

– Sumber: Prosiding National Academy of Sciences

– Definisi: Orbit Bumi Rendah (LEO) adalah wilayah luar angkasa dalam jarak sekitar 2000 kilometer dari permukaan bumi tempat sebagian besar satelit dan Stasiun Luar Angkasa Internasional berada.

– Definisi: Masuk kembali atmosfer adalah proses dimana pesawat ruang angkasa atau satelit memasuki atmosfer bumi setelah menyelesaikan misinya atau mencapai akhir masa operasionalnya.