Artikel Baru: Ilmuwan dan Insinyur Bekerja dalam Eksplorasi Mars

Di bidang eksplorasi Mars, ada banyak ilmuwan dan insinyur yang bekerja sama untuk mengungkap misteri Planet Merah. Individu-individu tersebut berasal dari berbagai lembaga dan organisasi yang masing-masing memiliki keahlian dan kontribusinya masing-masing.

Salah satu ilmuwan tersebut adalah Elena Amador-French, Koordinator Operasi Sains di NASA/JPL di Pasadena, CA. Dia memainkan peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi ilmiah penjelajah Mars. Ilmuwan lainnya, Ryan Anderson, adalah Ahli Geologi Planet di USGS di Flagstaff, AZ. Dia berfokus mempelajari geologi Mars dan memahami prosesnya di masa lalu dan sekarang.

Ahli Geologi Planet Mariah Baker, di Pusat Studi Bumi & Planet, Museum Dirgantara & Luar Angkasa Smithsonian di Washington, DC, mengkhususkan diri dalam studi batuan dan mineral dunia lain. Michael Battalio, Ahli Klimatologi Planet di Universitas Yale di New Haven, CT, meneliti pola dan proses iklim di Mars.

Keri Bean, Wakil Ketua Tim Perencana Rover di NASA/JPL di Pasadena, CA, membantu merencanakan pergerakan dan aktivitas penjelajah Mars. Kristen Bennett adalah Ahli Geologi Planet di USGS di Flagstaff, AZ, yang mempelajari fitur geologi Mars.

Tim di NASA/JPL juga beranggotakan ahli geologi planet Fred Calef dan Abigail Fraeman, yang menyumbangkan keahlian mereka dalam menganalisis permukaan dan batuan Mars. Brittney Cooper, Ilmuwan Atmosfer di York University di Toronto, Ontario, Kanada, fokus mempelajari atmosfer dan pola cuaca di Mars.

Sean Czarnecki, Ahli Geologi Planet di Arizona State University di Tempe, AZ, mempelajari sejarah geologi dan komposisi Mars. Lauren Edgar, Ahli Geologi Planet di USGS di Flagstaff, AZ, menyelidiki geologi dan stratigrafi Mars.

Ilmuwan dan insinyur lain yang terlibat dalam eksplorasi Mars termasuk Christopher Edwards dari Northern Arizona University, Samantha Gwizd dari University of Tennessee, Ken Herkenhoff dari USGS di Flagstaff, AZ, dan Evan Hilgemann dari NASA/JPL di Pasadena, CA. Mereka masing-masing menyumbangkan wawasan unik tentang berbagai aspek geologi Mars dan perencanaan operasi penjelajah.

Ilmuwan Atmosfer Alex Innanen dari York University dan Scott Guzewich dari NASA/GSFC di Greenbelt, MD, mempelajari atmosfer Mars dan interaksinya dengan permukaan. Rachel Kronyak, Ahli Geologi Planet di NASA/JPL di Pasadena, CA, terlibat dalam pemeriksaan sejarah dan proses geologi di Mars.

Michelle Minitti dari Framework di Silver Spring, MD, Natalie Moore dari Malin Space Science Systems di San Diego, CA, dan Claire Newman dari Aeolis Research di Pasadena, CA, juga menyumbangkan keahliannya dalam eksplorasi Mars.

Ilmuwan dan insinyur tambahan yang bekerja dalam eksplorasi Mars termasuk Catherine O'Connell-Cooper dan Lucy Thompson dari University of New Brunswick di Fredericton, New Brunswick, Kanada, Melissa Rice dari Western Washington University di Bellingham, WA, dan Mark Salvatore dari Northern Arizona University di Flagstaff, AZ.

Selain itu, Susanne Schwenzer dari The Open University di Milton Keynes, Inggris, Ashley Stroupe dari NASA/JPL di Pasadena, CA, Dawn Sumner dari University of California Davis di Davis, CA, dan Vivian Sun dari NASA/JPL di Pasadena, CA, semuanya menyumbangkan keahlian mereka di bidang geologi planet untuk studi Mars.

Scott VanBommel, Ilmuwan Planet di Universitas Washington di St. Louis, MO, Ashwin Vasavada, Ilmuwan Proyek MSL di NASA/JPL di Pasadena, CA, dan ahli geokimia Roger Wiens dari LANL di Los Alamos, NM, memainkan peran penting dalam menganalisis data dan menafsirkan temuan dari misi Mars.

Sharon Wilson, Ahli Geologi Planet di Pusat Studi Bumi & Planet, Museum Dirgantara & Luar Angkasa Smithsonian di Washington, DC, Alivia Eng, Mahasiswa Pascasarjana di Georgia Tech di Atlanta, GA, dan Remington Free, Insinyur Sistem Operasi di NASA /JPL di Pasadena, CA, semuanya berkontribusi pada upaya eksplorasi Mars.

Terakhir, Emma Harris, Mahasiswa Pascasarjana di Natural History Museum di London, Inggris, Conor Hayes, Mahasiswa Pascasarjana di York University di Toronto, ON, Kanada, Abigail Knight, Mahasiswa Pascasarjana di Washington University di St. Louis, MO, dan Deborah Padgett, Pimpinan Tugas OPGS di NASA/JPL di Pasadena, CA, berbagi keahlian mereka dalam berbagai aspek eksplorasi Mars.

Para ilmuwan dan insinyur ini bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman kita tentang Mars, mengeksplorasi geologi, iklim, atmosfer, dan potensi kehidupan di masa lalu atau masa kini. Melalui kolaborasi dan dedikasinya, mereka terus mengungkap rahasia Planet Merah.

