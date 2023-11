Investigasi terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Berlanjut dengan Kesaksian Kepala Petugas Medis

By

Dalam penampilan yang sangat dinanti-nantikan, Sir Chris Whitty, Kepala Petugas Medis Inggris, hari ini akan memberikan bukti atas Penyelidikan Covid-19 yang sedang berlangsung. Sir Whitty, yang menjadi salah satu tokoh paling terkenal di negara ini selama pandemi ini, diperkirakan akan menghabiskan seluruh waktunya pada hari Selasa untuk memberikan wawasan tentang cara pemerintah menangani krisis ini.

Kesaksian dari Sir Whitty ini mengikuti kemunculan mantan Kepala Penasihat Ilmiah, Sir Patrick Vallance, baru-baru ini, yang memberikan wawasannya mengenai proses pengambilan keputusan mantan Perdana Menteri Boris Johnson dan timnya. Catatan harian Sir Vallance telah memberikan gambaran sekilas yang luar biasa tentang cara kerja pemerintah selama masa yang penuh tantangan ini.

Lady Hallett, yang memimpin penyelidikan, menyatakan pada hari Senin bahwa Johnson tampak “terbingung” oleh data dan grafik rumit yang disajikan kepadanya. Ada beberapa contoh di mana ia kesulitan menyimpan informasi ilmiah, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang pengambilan keputusan dan respons pemerintah terhadap pandemi ini.

Salah satu inisiatif yang mendapat kritik adalah skema “Eat Out to Help Out” yang diluncurkan oleh Pak Sunak, yang diluncurkan pada Agustus 2020 untuk mendukung restoran dan tempat makan setelah lockdown. Sir Whitty kemungkinan akan menghadapi pertanyaan terkait dengan komentar pribadinya sebelumnya yang menyebut skema tersebut sebagai “makan di luar untuk membantu melawan virus.” Penyelidikan ini bertujuan untuk memahami sepenuhnya dampak dan efektivitas tindakan pemerintah tersebut.

Saat penyelidikan berlanjut, Sir Jonathan Van-Tam, mantan wakil Sir Whitty, diperkirakan juga akan memberikan bukti pada akhir minggu ini. Kesaksian para tokoh kunci ini menjelaskan proses pengambilan keputusan dan tindakan yang diambil pemerintah, sehingga berkontribusi pada pemahaman komprehensif mengenai penanganan pandemi Covid-19 di Inggris.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu Pertanyaan tentang Covid-19?

Penyelidikan Covid-19 merupakan investigasi terhadap penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah di Inggris. Hal ini bertujuan untuk menilai proses pengambilan keputusan, kebijakan yang diterapkan, dan respon keseluruhan terhadap krisis.

Siapakah Tuan Chris Whitty?

Sir Chris Whitty adalah Kepala Petugas Medis Inggris. Ia berperan penting dalam memberikan nasihat kepada pemerintah mengenai masalah kesehatan masyarakat, khususnya selama pandemi Covid-19.

Apa tujuan dari kesaksian Sir Chris Whitty?

Kesaksian Sir Chris Whitty diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Dia kemungkinan besar akan ditanyai tentang keputusan, kebijakan, dan inisiatif penting, seperti skema “Makan di Luar untuk Membantu”.

Apa yang dimaksud dengan skema “Makan di Luar untuk Membantu”?

Skema “Eat Out to Help Out” adalah inisiatif pemerintah yang diluncurkan pada Agustus 2020 untuk mendukung industri restoran dan perhotelan pasca-lockdown. Mereka menawarkan makanan dengan potongan harga untuk mendorong orang makan di luar dan menstimulasi perekonomian.