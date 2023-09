Simons Foundation Mengumumkan Penerima Penghargaan Kemerdekaan

Simons Foundation telah mengumumkan 13 penerima Penghargaan Kemerdekaan yang bergengsi, yang mendukung para peneliti dalam transisi mereka dari pelatihan yang dibimbing ke posisi penelitian independen. Setiap rekan akan menerima dukungan pascadoktoral hingga dua tahun, termasuk gaji tahunan sebesar $85,000 dan tunjangan sumber daya dan pengembangan profesional sebesar $10,000 per tahun. Setelah memperoleh posisi pengajar jalur masa jabatan, penerima beasiswa akan menerima dana hibah sebesar $600,000 selama tiga tahun.

Ketiga program penghargaan kemandirian tersebut diberikan melalui Simons Collaboration on the Global Brain (SCGB), Simons Collaboration on Plasticity and the Aging Brain (SCPAB), dan Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI). Program-program ini bertujuan untuk melibatkan rekan-rekan dalam peralihan menuju kemandirian penelitian.

Penghargaan Transisi Menuju Kemerdekaan (TTI), yang ditawarkan melalui SCGB dan SCPAB, memberikan dukungan kepada para peneliti di bidang ilmu saraf. Penghargaan SCGB TTI berfokus pada penyelidikan sirkuit skala besar pada resolusi sel tunggal untuk memahami pengkodean dan dinamika saraf, sedangkan penghargaan SCPAB TTI berkonsentrasi pada ilmu saraf penuaan kognitif tanpa adanya penyakit. Kedua program ini terbuka untuk individu dari kelompok yang kurang terwakili dalam ilmu saraf, termasuk penyandang disabilitas dan latar belakang kurang beruntung.

Penghargaan SFARI Bridge to Independence (BTI) menerima pelamar dari berbagai latar belakang yang bekerja pada berbagai aspek ilmu autisme, seperti genetika, mekanisme molekuler, sirkuit dan sistem, dan ilmu klinis. SFARI mendorong lamaran dari kelompok yang secara historis kurang terwakili atau dikecualikan.

Semua peserta dari ketiga program tersebut akan menjadi bagian dari komunitas pembelajaran, terlibat dalam pengembangan profesional dan kegiatan pembangunan komunitas. Mereka akan berpartisipasi dalam lokakarya, menerima dukungan dari ilmuwan dan staf Simons Foundation, bertemu dengan mentor eksternal yang ditugaskan, dan menghadiri pertemuan penyelidik Simons Foundation secara langsung dan retret Penghargaan Kemerdekaan.

Periode pendaftaran Penghargaan Kemerdekaan 2024 akan dibuka pada 10 Oktober 2023. Untuk informasi lebih lanjut tentang penghargaan tersebut, kunjungi halaman informasi Penghargaan Kemerdekaan Simons Foundation.

Definisi:

SCGB: Kolaborasi Simons di Otak Global

SCPAB: Kolaborasi Simons dalam Plastisitas dan Penuaan Otak

SFARI: Inisiatif Penelitian Autisme Yayasan Simons

sumber:

– [Yayasan Simons](simonsfoundation.org/independence-awards.html)