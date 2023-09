Manusia Mendorong Hilangnya Banyak Cabang di Pohon Kehidupan, Temuan Studi

By

Sebuah studi baru memperingatkan ancaman kepunahan massal keenam yang disebabkan oleh aktivitas manusia, dengan menyatakan bahwa manusialah yang menyebabkan hilangnya seluruh cabang “Pohon Kehidupan”. Penelitian yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences ini unik karena mengkaji kepunahan seluruh genera, bukan hanya spesies individu.

Para peneliti berfokus pada spesies vertebrata (tidak termasuk ikan) dan menemukan bahwa dari 5,400 genera yang diteliti, 73 spesies telah punah dalam 500 tahun terakhir, dan sebagian besar menghilang dalam dua abad terakhir. Tingkat kepunahan ini jauh lebih tinggi dari perkiraan berdasarkan perkiraan catatan fosil.

Aktivitas manusia seperti perusakan habitat, penangkapan ikan berlebihan, dan perburuan diidentifikasi sebagai penyebab utama krisis kepunahan ini. Hilangnya satu genus dapat menimbulkan dampak yang luas terhadap ekosistem secara keseluruhan. Rekan penulis studi ini, Gerardo Ceballos, menyoroti urgensi situasi ini, dengan menyatakan, “Kekhawatiran kami adalah … kita kehilangan banyak hal begitu cepat, sehingga bagi kami, hal ini menandakan runtuhnya peradaban.”

Meskipun semua ahli sepakat bahwa tingkat kepunahan saat ini mengkhawatirkan, apakah ini merupakan kepunahan massal keenam masih menjadi perdebatan. Para ilmuwan mendefinisikan kepunahan massal sebagai hilangnya 75% spesies dalam jangka waktu singkat. Menurut Robert Cowie, ahli biologi di Universitas Hawaii, dengan menggunakan definisi tersebut, kepunahan massal keenam belum terjadi.

Namun, temuan penelitian tentang hilangnya seluruh cabang Pohon Kehidupan menggarisbawahi betapa parahnya situasi ini. Studi ini menunjukkan perlunya tindakan mendesak untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan melindungi masa depan umat manusia.

sumber:

– Ceballos, G., dkk. (2023). Pemusnahan biologis melalui kepunahan massal keenam yang sedang berlangsung ditandai dengan hilangnya dan menurunnya populasi vertebrata. Prosiding Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional.

– Fajar, 20 September 2023