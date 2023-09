Manusia Mendorong Hilangnya Seluruh Cabang Pohon Kehidupan, Studi Baru Memperingatkan

Sebuah studi baru-baru ini yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) mengungkapkan bahwa manusia menyebabkan kepunahan seluruh cabang “Pohon Kehidupan”, sehingga meningkatkan kekhawatiran tentang potensi kepunahan massal keenam. Studi yang dilakukan para peneliti di National Autonomous University of Mexico ini berfokus pada kepunahan seluruh genera, yang merupakan klasifikasi antara spesies dan famili.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya meneliti hilangnya satu spesies, penelitian ini menganalisis hilangnya seluruh genera. Ini merupakan kontribusi yang signifikan karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tingkat kepunahan saat ini. Profesor Gerardo Ceballos, salah satu penulis penelitian ini, menekankan bahwa krisis kepunahan sama parahnya dengan krisis perubahan iklim namun sering kali diabaikan.

Dengan mengkaji data dari Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN), para peneliti menemukan bahwa 73 genera telah punah dalam 500 tahun terakhir, dengan mayoritas kepunahan terjadi dalam dua abad terakhir. Hal ini mengkhawatirkan, karena berdasarkan tingkat kepunahan sebelumnya, seharusnya hanya dua genera yang hilang dalam jangka waktu yang sama.

Studi tersebut mengaitkan aktivitas manusia seperti perusakan habitat, penangkapan ikan berlebihan, dan perburuan sebagai penyebab utama kepunahan tersebut. Hilangnya satu genus saja dapat menimbulkan dampak yang luas terhadap ekosistem. Para peneliti percaya bahwa tindakan segera diperlukan untuk mencegah hilangnya dan runtuhnya peradaban lebih lanjut.

Meskipun terdapat konsensus di antara para ahli bahwa tingkat kepunahan saat ini mengkhawatirkan, apakah hal tersebut memenuhi kriteria kepunahan massal keenam masih menjadi topik perdebatan. Kepunahan massal didefinisikan sebagai hilangnya 75% spesies dalam waktu singkat. Namun, jika tingkat kepunahan saat ini terus berlanjut atau meningkat, kemungkinan besar akan terjadi kepunahan massal.

Penulis studi tersebut menyoroti perlunya memprioritaskan perlindungan dan restorasi habitat alami untuk mencegah kepunahan lebih lanjut. Mereka percaya bahwa masih mungkin untuk menyelamatkan banyak genera jika tindakan segera diambil.

Sumber: Prosiding National Academy of Sciences (PNAS)

Definisi:

Genera: Dalam klasifikasi makhluk hidup, genus adalah peringkat antara spesies dan famili.

Spesies: Sekelompok organisme yang memiliki karakteristik serupa dan dapat bereproduksi untuk menghasilkan keturunan yang subur.

Kepunahan Massal: Hilangnya sejumlah besar spesies secara cepat dalam waktu singkat, yang menyebabkan perubahan ekologi dan evolusi yang besar.

Pohon Kehidupan: Representasi metaforis dari hubungan antara spesies yang berbeda, menelusuri sejarah evolusi mereka kembali ke nenek moyang yang sama.