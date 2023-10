Ledakan Radio Cepat Paling Kuat dan Terjauh yang Pernah Terdeteksi

By

Para ilmuwan baru-baru ini menemukan ledakan energi dahsyat, yang dikenal sebagai fast radio burst (FRB), yang berasal dari kedalaman alam semesta. Semburan ini bukan hanya ledakan terjauh yang pernah terjadi, namun juga sangat dahsyat. Diperlukan waktu sekitar delapan miliar tahun agar ledakan tersebut mencapai Bumi. Dalam waktu kurang dari satu detik, ia melepaskan jumlah energi yang sama dengan yang dipancarkan Matahari selama lebih dari 30 tahun.

Semburan radio cepat adalah semburan energi hebat yang terjadi di luar angkasa, dan asal usul pastinya masih belum diketahui. Beberapa penjelasannya mencakup teknologi luar angkasa atau bintang neutron. Namun, ledakan yang baru ditemukan ini tampaknya berasal dari sekelompok kecil galaksi yang bergabung, yang sejalan dengan teori terkini seputar sumbernya. Intensitas ledakan yang luar biasa ini menimbulkan tantangan bagi pemahaman kita saat ini tentang bagaimana ledakan tersebut dipancarkan.

Kemampuan mendeteksi dan mempelajari semburan radio dengan cepat memiliki potensi besar untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang kosmos. Semburan ini dapat membantu dalam menentukan berat sebenarnya alam semesta, sebuah penyelidikan membingungkan yang sejauh ini membuahkan hasil yang tidak meyakinkan. Para peneliti percaya bahwa materi yang hilang di alam semesta, yang mencakup lebih dari separuh materi yang seharusnya ada, mungkin bersembunyi di ruang antar galaksi. Dengan mendeteksi material terionisasi, semburan radio cepat memberikan wawasan tentang jumlah materi yang ada di wilayah antargalaksi.

Ledakan baru-baru ini awalnya terlihat menggunakan teleskop di Jepang dan kemudian diperiksa secara detail menggunakan teleskop lain. Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) memungkinkan para ilmuwan menentukan dengan tepat sumber ledakan. Penyelidikan lebih lanjut menggunakan Very Large Telescope (VLT) Observatorium Selatan Eropa (ESO) di Chili mengungkapkan bahwa galaksi sumber lebih tua dan lebih jauh dibandingkan sumber FRB lain yang ditemukan hingga saat ini, kemungkinan besar terletak di dalam kelompok kecil galaksi yang bergabung.

Penemuan inovatif ini didokumentasikan dalam makalah berjudul “A luminous fast radio burst that probes the Universe at redshift 1,” yang diterbitkan dalam jurnal Science.

Sumber: Sains, Universitas Teknologi Swinburne