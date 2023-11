Wawasan Baru tentang Batas Inti-Mantel Bumi Terungkap Melalui Eksperimen Terbaru

By

Para ilmuwan telah membuat penemuan inovatif tentang batas inti-mantel bumi, menyoroti interaksi misterius antara bahan silikat dan logam pada kondisi ekstrem. Sebelumnya, hanya sedikit yang diketahui tentang dinamika kimia di daerah ini, namun eksperimen terbaru telah mengungkap fenomena menarik.

Sebuah tim peneliti dari Arizona State University, dipimpin oleh ilmuwan Dan Shim, Taehyun Kim, dan Joseph O'Rourke dari School of Earth and Space Exploration, melakukan eksperimen suhu dan tekanan tinggi menggunakan teknik canggih di Advanced Photon Source of Argonne Lab Nasional dan PETRA III Deutsches Elektronen-Synchrotron di Jerman.

Eksperimen mereka menyimulasikan kondisi ekstrem yang ditemukan di batas inti-mantel dan menunjukkan bahwa air dari permukaan bumi dapat meresap jauh ke dalam planet. Ketika air yang tersubduksi mencapai batas inti-mantel, terjadi reaksi kimia, yang mengarah pada pembentukan lapisan kaya hidrogen dan kekurangan silikon.

Lapisan baru ini mempengaruhi sifat-sifat inti luar, mengubahnya menjadi struktur seperti film. Selain itu, reaksi tersebut menghasilkan kristal silika, yang naik dan menyatu ke dalam mantel, sehingga berdampak pada kondisi suhu di batas inti-mantel.

Temuan ini menantang keyakinan lama bahwa terdapat keterbatasan pertukaran material antara mantel dan inti bumi. Tampaknya pertukaran material yang besar terjadi akibat infiltrasi air yang dalam selama miliaran tahun. Interaksi antara air dan silikon di inti mengarah pada pembentukan silika, sehingga menunjukkan hubungan inti-mantel yang lebih dinamis.

Penemuan ini juga menunjukkan adanya siklus air global yang lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Inti logam dalam dan siklus air permukaan saling berhubungan melalui proses geokimia, yang secara signifikan dipengaruhi oleh wilayah yang dimodifikasi pada batas inti-mantel.

Meskipun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami sepenuhnya implikasi dari penemuan ini, penelitian ini memberikan wawasan berharga mengenai proses interior bumi dan memperluas pemahaman kita tentang interaksi kompleks yang terjadi jauh di dalam planet kita.

Pertanyaan yang Sering Diajukan:

T: Apa yang dimaksud dengan batas inti-mantel?

Batas inti-mantel adalah wilayah yang memisahkan inti bumi, yang sebagian besar terdiri dari besi cair dan nikel, dari mantel di sekitarnya yang terdiri dari material batuan padat.

T: Apa implikasi dari eksperimen baru-baru ini?

Percobaan mengungkapkan bahwa air dari permukaan bumi dapat menyusup ke bagian dalam bumi, menyebabkan reaksi kimia dan mengubah komposisi batas inti-mantel. Hal ini menantang asumsi sebelumnya tentang terbatasnya pertukaran material antara mantel dan inti bumi.

T: Bagaimana penemuan ini berdampak pada pemahaman kita tentang siklus air di bumi?

Temuan ini menunjukkan adanya siklus air global yang lebih luas dari yang diperkirakan sebelumnya, dengan adanya hubungan mendalam antara inti logam dalam dan air di permukaan. Perubahan wilayah pada batas inti-mantel memainkan peran penting dalam proses geokimia ini.

T: Teknik apa yang digunakan dalam percobaan ini?

Eksperimen tersebut menggunakan teknik sel landasan berlian yang dipanaskan dengan laser bersuhu dan bertekanan tinggi di fasilitas canggih di Amerika Serikat dan Jerman untuk meniru kondisi ekstrem di batas inti-mantel Bumi.

T: Di mana saya dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai penelitian ini?

Penelitian ini dipublikasikan di jurnal Nature Geoscience.