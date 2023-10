Pengembangan Model untuk Memprediksi Aktivasi Reseptor Estrogen di Anjing Laut Baikal oleh Kontaminan Lingkungan

By

Para peneliti di Pusat Studi Lingkungan Kelautan (CMES) di Universitas Ehime telah mengembangkan model yang dapat memprediksi kemampuan polutan lingkungan untuk mengaktifkan reseptor estrogen pada anjing laut Baikal. Penelitian ini menggunakan eksperimen in vitro dan simulasi berbasis komputer untuk mengevaluasi potensi aktivasi bisphenol (BPs) dan bifenil poliklorinasi terhidroksilasi (OH-PCBs) pada subtipe reseptor estrogen α (bsERα) dan β (bsERβ).

Eksperimen in vitro mengungkapkan bahwa sebagian besar BP dan OH-PCB menunjukkan aktivitas mirip estrogen terhadap kedua subtipe bsER. Di antara BP yang diuji, bisphenol AF menunjukkan aktivitas mirip estrogen yang paling kuat. Demikian pula, 4′-OH-CB50 dan 4′-OH-CB30 menunjukkan aktivitas terkuat di antara OH-PCB yang diuji masing-masing terhadap bsERα dan bsERβ.

Untuk menyelidiki lebih lanjut bagaimana kontaminan lingkungan ini berikatan dengan bsER, simulasi docking komputer dilakukan. Berdasarkan hasil simulasi dan sifat struktural kontaminan, model hubungan struktur-aktivitas kuantitatif (QSAR) untuk kedua subtipe bsER dikembangkan. Model-model ini secara akurat memprediksi potensi aktivasi setiap kontaminan lingkungan dalam percobaan in vitro, membedakan antara senyawa yang aktif dan yang tidak aktif untuk bsERα dan bsERβ. Para peneliti juga mengidentifikasi faktor-faktor penting yang mempengaruhi potensi aktivasi kontaminan.

Selain itu, para peneliti berhasil membangun model QSAR yang memprediksi potensi aktivasi reseptor estrogen tikus (ER) menggunakan metode yang sama. Hal ini menunjukkan penerapan pendekatan pemodelan ini pada spesies yang berbeda.

Pengembangan model ini merupakan langkah signifikan dalam memahami dan memprediksi dampak pencemaran lingkungan terhadap sistem endokrin anjing laut Baikal. Laporan ini memberikan alat yang berharga untuk menilai potensi risiko dari polutan-polutan ini dan memberikan masukan bagi upaya konservasi bagi spesies yang rentan ini.

