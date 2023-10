Dampak Pesawat Luar Angkasa terhadap Komposisi Atmosfer Bumi

By

Sebuah studi baru-baru ini yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences mengungkapkan bahwa satelit dan pesawat ruang angkasa mencemari atmosfer bumi dengan logam dalam jumlah besar. Polusi ini terjadi di stratosfer, wilayah yang mengandung ozon dalam konsentrasi besar.

Tim peneliti yang dipimpin Dan Cziczo dari Universitas Purdue mengumpulkan data dengan menerbangkan pesawat di ketinggian hampir 12 mil. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan pengukuran yang akurat tanpa kontaminasi dari asap pesawat. Studi tersebut menemukan bahwa logam seperti litium, tembaga, aluminium, dan timbal, yang umumnya ditemukan di pesawat ruang angkasa, melampaui kadar debu kosmik yang terdapat secara alami.

Lebih jauh lagi, tim menemukan bahwa hampir 10 persen partikel asam sulfat, yang penting untuk melindungi lapisan ozon, terkontaminasi dengan sisa-sisa pesawat ruang angkasa yang menguap. Kehadiran unsur unik seperti niobium menandakan penggunaan pelindung panas pada roket. Bukti ini menunjukkan bahwa polusi berasal dari pesawat ruang angkasa, bukan meteorit, yang tidak berubah selama berabad-abad.

Dampak lingkungan dari pencemaran ini belum sepenuhnya dipahami. Namun, mengingat perkiraan peningkatan jumlah satelit di orbit, situasinya bisa menjadi lebih buruk. Diperkirakan akan ada tambahan 50,000 satelit pada tahun 2030, dengan perusahaan seperti SpaceX dan Amazon yang memimpin. Pertumbuhan pesat dalam industri luar angkasa ini berarti bahwa hingga 50 persen partikel aerosol di stratosfer pada akhirnya dapat mengandung logam jika masuk kembali ke dalam pesawat ruang angkasa.

Temuan ini meningkatkan kekhawatiran mengenai dampak lingkungan dari ekspansi industri luar angkasa. Akumulasi puing-puing luar angkasa dan pelepasan material buatan manusia di stratosfer memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Karena kita masih sangat bergantung pada satelit dan pesawat ruang angkasa, maka penting untuk mengembangkan praktik berkelanjutan yang meminimalkan dampak negatif terhadap atmosfer kita.

