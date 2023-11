Penelitian Baru Memanfaatkan Ninja Alam untuk Melindungi Buah Kiwi dan Lebah

Para ilmuwan Kiwi sedang menjajaki solusi inovatif untuk memerangi patogen berbahaya di sektor pertanian dengan memanfaatkan ninja alam – biokontrol fag. Istilah 'ninja alam' diciptakan oleh Dr. Heather Hendrickson, dosen senior di Universitas Canterbury, untuk menggambarkan virus yang secara khusus menyerang bakteri berbahaya tanpa merugikan bakteri menguntungkan. Tidak seperti antibiotik yang sering kali memiliki spektrum aktivitas yang luas, fag memiliki jangkauan inang yang terbatas, sehingga menjadikannya sangat tepat sasaran dan efektif dalam memerangi patogen.

Dalam upaya perintisnya, tim peneliti interdisipliner Dr. Hendrickson telah dianugerahi $8.9 juta dari Dana Upaya Kementerian Bisnis, Inovasi, dan Ketenagakerjaan tahun 2023 untuk mengembangkan “koktail” fag guna mengatasi patogen utama pertanian. Inisiatif ini terutama berfokus pada pemberantasan penyakit kanker anggur buah kiwi (Psa) dan virus American Foulbrood yang berdampak pada lebah madu.

Keuntungan penggunaan fag terletak pada kemampuannya untuk menginfeksi patogen target secara spesifik sambil menghindari mikroorganisme lain yang penting bagi kesehatan organisme. Misalnya, jika fag diberikan pada lebah madu, fag tersebut akan langsung menyerang patogen tertentu tanpa memengaruhi bakteri menguntungkan usus lebah. Mekanisme penargetan yang presisi ini meminimalkan risiko mengganggu kesehatan organisme yang dilindungi secara keseluruhan.

Memanfaatkan biokontrol fag mempunyai implikasi yang signifikan terhadap sektor pertanian Selandia Baru. Dengan mengembangkan solusi fag yang disesuaikan, para peneliti berharap dapat meningkatkan produktivitas dan keamanan dalam industri makanan sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan. Selain itu, proyek ini bertujuan untuk memperkuat bioindustri manufaktur, menciptakan lapangan kerja berketerampilan tinggi dan memfasilitasi akses ke pasar global.

Kolaborasi penelitian ini mencakup lembaga-lembaga terkemuka seperti Universitas Otago, Penelitian Tanaman dan Pangan, Institut Cawthron, BioSouth Ltd, dan Apiculture New Zealand. Perspektif masyarakat adat, yang dipimpin oleh ilmuwan dan peneliti Māori, memberikan wawasan berharga mengenai implikasi proyek terhadap taiao (lingkungan), khususnya mengingat prevalensi bisnis yang dipimpin Māori di sektor primer.

Visi jangka panjang dari upaya ini tidak hanya mencakup sektor pertanian. Dr. Hendrickson percaya bahwa dengan membangun infrastruktur dan keahlian yang diperlukan untuk memanfaatkan fag secara aman di bidang pertanian, platform ini dapat diperluas untuk mengatasi ancaman yang muncul terhadap produksi pangan dan bahkan menargetkan patogen manusia yang relevan secara medis. Penelitian ini membuka kemungkinan menarik bagi masa depan pengendalian penyakit dan biosekuriti di berbagai industri.

Proyek ini telah mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan, termasuk peternak lebah yang dengan murah hati memberikan sampel tanah. Sebagai tanda terima kasih, para peneliti menamai fag yang ditemukan dengan nama kontributornya, dan beberapa di antaranya diberi nama sesuai nama tokoh terkenal seperti Dame Jacinda Ardern, Sir Ashley Bloomfield, dan bahkan peternak lebah itu sendiri.

Dengan memanfaatkan kekuatan ninja alam, Selandia Baru memiliki posisi yang baik untuk merevolusi pengendalian penyakit di bidang pertanian, melindungi ekosistem penting, dan berpotensi membuka jalan bagi pendekatan baru untuk memerangi patogen manusia.

FAQ

Biokontrol fag adalah virus yang secara spesifik menargetkan dan menyerang bakteri berbahaya dalam organisme, sehingga menawarkan pendekatan yang sangat tepat sasaran dalam pengendalian penyakit.

Tidak seperti antibiotik, yang dapat membahayakan bakteri berbahaya dan menguntungkan, fag memiliki jangkauan inang yang terbatas, sehingga memungkinkan mereka menargetkan patogen tertentu tanpa mempengaruhi mikroorganisme menguntungkan.

Penelitian ini terutama difokuskan untuk memerangi kanker buah kiwi (Psa) dan virus American Foulbrood (AFB), yang merupakan ancaman bagi lebah madu.

Penelitian ini berpotensi meningkatkan produktivitas dan keamanan di sektor pertanian sekaligus memperkuat bioindustri manufaktur, menciptakan lapangan kerja dengan keterampilan tinggi, dan memfasilitasi akses ke pasar global yang sadar lingkungan. Selain itu, penelitian ini mungkin mempunyai implikasi untuk memerangi ancaman yang muncul dalam produksi pangan dan bahkan menargetkan patogen manusia.

Kolaborasi ini melibatkan para peneliti dari University of Canterbury, University of Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd, dan Apiculture New Zealand. Ilmuwan dan peneliti Māori juga memberikan perspektif Pribumi yang berharga.