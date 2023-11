Memahami orang lain melalui tindakan mereka: Aspek kunci kognisi manusia yang berimplikasi pada AI

By

Saat kita mengamati tindakan seseorang, pikiran kita bekerja cepat untuk menguraikan niatnya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti persepsi di Universitas Johns Hopkins telah menjelaskan bagaimana orang dapat memahami apa yang orang lain coba pelajari hanya dengan mengamati tindakan mereka. Studi inovatif ini, yang diterbitkan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences, telah mengungkap aspek kognisi manusia yang sering diabaikan, yang memiliki implikasi signifikan terhadap pengembangan sistem kecerdasan buatan (AI).

Berbeda dengan mengenali tindakan pragmatis, yang melibatkan prediksi tindakan langsung seseorang, penelitian ini berfokus pada “tindakan epistemik”. Tindakan ini dilakukan ketika seseorang berusaha mengumpulkan informasi atau mempelajari lingkungan sekitarnya. Meskipun penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa orang dapat mengidentifikasi tindakan pragmatis secara akurat, hanya sedikit yang diketahui tentang cara kita memandang dan memahami tindakan epistemik.

Dalam serangkaian percobaan yang melibatkan 500 peserta, para peneliti meminta individu untuk menonton video orang yang menggoyangkan kotak. Para peserta dapat mengetahui tujuan pengocok—baik untuk menentukan jumlah benda di dalam kotak atau untuk memastikan bentuk benda—dalam hitungan detik. Kemampuan untuk memahami niat orang lain melalui tindakan mereka bersifat intuitif dan luar biasa, menyoroti proses kognitif kompleks yang dilakukan dengan mudah oleh pikiran kita.

Temuan ini memiliki implikasi yang lebih luas terhadap bidang pengembangan AI. Dengan memahami bagaimana manusia menyimpulkan tujuan orang lain melalui tindakan, peneliti dapat merancang sistem AI yang lebih siap untuk berinteraksi dan memahami perilaku manusia. Misalnya, asisten robot bertenaga AI dapat menganalisis tindakan pelanggan dan memprediksi apa yang mereka cari, sehingga memberikan layanan yang lebih personal dan efisien.

Dalam penelitian selanjutnya, tim Johns Hopkins berencana menyelidiki perbedaan antara niat epistemik dan niat pragmatis. Mereka juga tertarik untuk mengeksplorasi kapan keterampilan observasional ini muncul dalam perkembangan manusia dan apakah model komputasi dapat dibangun untuk lebih menjelaskan hubungan antara tindakan fisik dan niat epistemik.

Penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan berharga tentang pemahaman kita tentang kognisi manusia, tetapi juga membuka kemungkinan baru bagi teknologi AI dalam menafsirkan tindakan dan niat manusia secara efektif. Dengan memanfaatkan pengetahuan ini, sistem AI di masa depan dapat menjadi lebih tanggap dan mahir dalam memahami dan merespons kebutuhan dan keinginan manusia.

Pertanyaan Umum (FAQ)

Q: Apa yang dimaksud dengan tindakan pragmatis dan tindakan epistemik?

Tindakan pragmatis mengacu pada tindakan yang melibatkan prediksi tindakan langsung seseorang, sedangkan tindakan epistemik dilakukan ketika seseorang mencoba mengumpulkan informasi atau mempelajari sesuatu tentang lingkungannya.

T: Bagaimana para peneliti melakukan eksperimennya?

Para peneliti meminta 500 peserta untuk menonton video di mana seseorang mengguncang sebuah kotak. Para peserta dapat menentukan apakah pengocok sedang mencoba mengetahui jumlah benda di dalam kotak atau bentuk benda tersebut.

T: Apa implikasi penelitian ini terhadap AI?

Dengan memahami cara manusia memahami dan menyimpulkan niat orang lain melalui tindakan, sistem AI dapat dirancang untuk lebih memahami dan berinteraksi dengan perilaku manusia. Misalnya, asisten robot dapat secara akurat memprediksi apa yang dicari pelanggan berdasarkan tindakan mereka.