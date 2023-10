NASA Akan Meluncurkan Sistem Komunikasi Laser ke Stasiun Luar Angkasa Internasional

By

NASA bersiap mengirim sistem komunikasi laser ke Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) bulan depan. Sistem yang dikenal dengan nama ILLUMA-T ini akan dipasang pada modul eksternal ISS. Tujuannya adalah untuk menampilkan komunikasi laser berkecepatan tinggi dari stasiun luar angkasa ke Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) milik NASA, yang kemudian akan mengirimkan data tersebut kembali ke Bumi.

LCRD yang diluncurkan pada tahun 2021 saat ini mengirimkan data ke Bumi dari orbit geosynchronous dengan kecepatan 1.2 Gbps. Sebagai satelit relai, LCRD memungkinkan misi luar angkasa mengirimkan datanya melalui tautan laser ke relai, yang kemudian mengirimkannya ke stasiun bumi di Bumi. Kombinasi ILLUMA-T dan LCRD akan membentuk sistem relai komunikasi laser dua arah pertama NASA.

Keuntungan sistem laser dibandingkan metode komunikasi tradisional adalah sistem ini menawarkan kecepatan data yang lebih tinggi namun lebih ringan dan memerlukan daya yang lebih kecil. Hal ini sangat menguntungkan ketika merancang pesawat ruang angkasa.

Muatan ILLUMA-T dikelola oleh Goddard Space Flight Center NASA, bekerja sama dengan Johnson Space Center dan Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN). Peluncuran sistem komunikasi laser dijadwalkan pada 5 November, di atas pesawat ruang angkasa SpaceX Dragon dari Kennedy Space Center NASA di Florida.

Selain ILLUMA-T, pesawat luar angkasa Dragon juga akan membawa eksperimen, perangkat keras, dan perlengkapan lainnya untuk awak Ekspedisi 70. Salah satu eksperimen tersebut adalah Eksperimen Gelombang Atmosfer (AWE), yang akan mengukur karakteristik dan pergerakan gelombang gravitasi atmosfer. AWE bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang atmosfer bumi, cuaca, iklim, dan mengembangkan strategi untuk mengurangi dampak cuaca luar angkasa.

Sumber: NASA