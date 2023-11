Pesawat Luar Angkasa Europa Clipper NASA: Mengundang Penduduk Bumi untuk Meninggalkan Jejaknya di Luar Angkasa

By

NASA sedang bersiap untuk memulai misi luar biasa ke bulan Jupiter, Europa, dengan pesawat luar angkasa Europa Clipper yang akan datang. Upaya ambisius ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menyelidiki potensi bulan yang layak huni bagi kehidupan. Menariknya, NASA menawarkan kesempatan bagi orang-orang dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam perjalanan bersejarah ini dengan menuliskan nama mereka pada microchip yang akan dibawa ke dalam pesawat ruang angkasa.

Sepanjang sejarahnya, NASA sering melibatkan masyarakat dengan menyampaikan undangan untuk mengirimkan nama mereka ke luar angkasa. Tradisi ini, yang bertujuan untuk menumbuhkan dukungan publik, telah menumbuhkan rasa keterhubungan yang kuat antara penduduk bumi dan keajaiban alam semesta. Dari memberi nama penjelajah hingga mengirimkan tanda tangan tulisan tangan, NASA terus menemukan cara kreatif untuk melibatkan manusia dalam pencarian angkasa mereka.

Dalam kasus Europa Clipper, NASA mengundang individu untuk menambahkan nama mereka ke microchip yang akan menyertai penyelidikan tersebut. Saat pesawat ruang angkasa mendekati Europa, ia akan menyelidiki misteri bulan ini, dengan cermat mencari tanda-tanda adanya lautan tersembunyi di bawah permukaannya. Selain itu, misi tersebut berupaya mengidentifikasi lokasi pendaratan potensial untuk misi eksplorasi di masa depan.

Hingga saat ini, lebih dari 840,000 nama telah diajukan untuk dimasukkan ke dalam microchip Europa Clipper, sebuah bukti minat publik yang luar biasa terhadap eksplorasi ruang angkasa. Selain itu, pesawat luar angkasa ini akan membawa puisi berjudul “In Praise of Mystery: A Poem for Europa” yang ditulis oleh Penyair AS Ada Limon, sebagai penghormatan terhadap sifat misterius asal usul cairan kita.

Peluncuran Europa Clipper dijadwalkan pada Oktober tahun depan, menandai awal perjalanannya melewati Mars dan Bumi sebelum mencapai Jupiter. Wahana ini berencana menghabiskan waktu beberapa tahun untuk mengamati Europa, menjelajahi sisi menghadap Jupiter dan sisi jauhnya. Pada akhirnya, misi Europa Clipper akan berakhir dengan tabrakan dramatis di Ganymede, salah satu bulan Jupiter lainnya.

Upaya ini merupakan bukti komitmen NASA untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan rasa ingin tahu tentang alam semesta. Dengan mengizinkan orang untuk meninggalkan jejak mereka di Europa Clipper, NASA mengubah apa yang tadinya merupakan wahana antariksa tunggal menjadi kapal kosmik yang mewakili semangat kolektif eksplorasi manusia.

Pertanyaan Umum (FAQ)

1. Bagaimana saya dapat berpartisipasi dalam misi ini?

Untuk berpartisipasi, cukup kunjungi europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ dan tambahkan nama Anda ke microchip pesawat ruang angkasa sebelum tanggal 31 Desember.

2. Apakah ada batasan jumlah nama yang bisa dikirimkan?

Tidak, tidak ada batasan. NASA menyambut baik sebanyak mungkin nama untuk dimasukkan ke dalam microchip.

3. Apakah saya akan menerima konfirmasi setelah mengirimkan nama saya?

Meskipun NASA tidak memberikan konfirmasi individual, yakinlah bahwa nama Anda akan dicantumkan pada microchip.

4. Kapan Europa Clipper diperkirakan tiba di Europa?

Jika semuanya berjalan lancar, pesawat luar angkasa tersebut akan memasuki orbit Jupiter dalam waktu sekitar lima tahun sejak tanggal peluncurannya.

5. Apa yang akan terjadi pada Europa Clipper setelah misinya selesai?

Pesawat ruang angkasa tersebut rencananya akan menabrak Ganymede, salah satu bulan Jupiter lainnya.