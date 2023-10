Simposium Eksplorasi Luar Angkasa von Braun Tahunan ke-16 NASA yang Berfokus pada Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Eksplorasi Luar Angkasa

By

NASA mengundang perwakilan media untuk menghadiri Simposium Eksplorasi Luar Angkasa von Braun Tahunan ke-16, yang akan berlangsung dari Rabu hingga Jumat, 25-27 Oktober, di Universitas Alabama di Huntsville. Tema tahun ini adalah “Advancing Space: From LEO to Lunar and Beyond,” dan simposium ini akan menghadirkan pembicara dari pemerintah, industri, dan akademisi yang akan membahas perkembangan terkini, peluang masa depan, dan tantangan dalam ilmu pengetahuan dan eksplorasi luar angkasa.

Di antara peserta NASA, Administrator Bill Nelson akan memberikan sambutan pada jamuan makan siang penghargaan pada tanggal 25 Oktober. Makan siang tersebut juga akan mencakup diskusi tentang sistem pendaratan manusia. Media yang tertarik untuk berbicara dengan Administrator Nelson dapat menghubungi Jackie McGuinness di [email dilindungi]. Anggota media yang tertarik menghadiri simposium harus menghubungi Direktur Eksekutif American Astronautical Society Jim Way di [email dilindungi] atau 703-866-0021 untuk mendapatkan kredensial.

Acara ini akan dimulai dengan pidato pembukaan oleh Joseph Pelfrey, penjabat direktur Pusat Penerbangan Luar Angkasa Marshall NASA, yang juga akan menjadi moderator panel Artemis pada Rabu pagi. Pembicara lain dari Marshall Space Flight Center termasuk Shane Canerday, insinyur luar angkasa; John Honeycutt, manajer Program Sistem Peluncuran Luar Angkasa; Dayna Ise, wakil manajer Kantor Sains dan Teknologi; Mallory James, insinyur luar angkasa; Mary Beth Koelbl, direktur Direktorat Teknik; Jason Turpin, pemimpin teknis senior Propulsion; dan Lisa Watson-Morgan, manajer Program Sistem Pendaratan Manusia.

Untuk informasi lebih lanjut tentang simposium dan program lengkapnya, silakan kunjungi astronotical.org/events/vbs.

Sumber: Newswire PR NASA