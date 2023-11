NASA Mengundang Semua Orang untuk Mengirimkan Nama Mereka ke Bulan Jupiter Europa

By

NASA menawarkan kesempatan luar biasa bagi para pecinta ruang angkasa untuk mengukir nama mereka pada microchip yang akan ditempatkan di pesawat luar angkasa Europa Clipper. Pesawat ruang angkasa ini dijadwalkan memasuki orbit di sekitar Jupiter dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama menjelajahi Europa, salah satu bulan raksasa gas yang menarik, untuk mencari tanda-tanda kelayakan huni. Para ilmuwan berspekulasi bahwa Europa mungkin memiliki lautan di bawah lapisan luarnya.

Meskipun inisiatif ini mungkin tampak baru, NASA memiliki tradisi lama dalam melibatkan masyarakat dan mengundang partisipasi aktif mereka dalam berbagai misi luar angkasa. Pada tahun 1995, penjelajah Mars pertama, Sojourner, diberi nama setelah aktivis hak-hak perempuan abad ke-19, Sojourner Truth, mengikuti saran yang dibuat oleh seorang gadis berusia 12 tahun. Contoh lain termasuk mini-DVD yang membawa ribuan tanda tangan yang dikirim ke Saturnus melalui wahana Cassini-Huygens.

Misi Europa Clipper bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi pendaratan potensial untuk misi masa depan di Europa. Ia akan menghabiskan waktu dua tahun untuk mengamati sisi yang menghadap jauh dari Jupiter dan dua tahun lagi pada sisi yang menghadap raksasa gas tersebut. Di akhir misinya, pesawat ruang angkasa tersebut sengaja bertabrakan dengan Ganymede, salah satu bulan Jupiter lainnya.

Hingga saat ini, lebih dari 840,000 nama telah diajukan untuk dimasukkan ke dalam microchip, dan individu masih memiliki kesempatan untuk menambahkan namanya hingga batas waktu 31 Desember. Untuk berpartisipasi, individu yang berminat cukup mengunjungi situs web NASA di europa.nasa.gov dan mendaftar. Selain itu, Europa Clipper juga akan membawakan puisi khusus berjudul “In Praise of Mystery: A Poem for Europa” yang ditulis oleh Penyair AS Ada Limon.

Mengirimkan nama ke luar angkasa melambangkan keingintahuan umat manusia yang tak tergoyahkan dan hasrat kita yang tak tergoyahkan untuk menjelajah melampaui batasan planet asal kita. Saat Europa Clipper memulai perjalanan epiknya, ia akan membawa aspirasi dan impian ribuan orang, semuanya ingin meninggalkan jejak mereka di alam semesta yang luas.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Adakah yang bisa berpartisipasi dalam inisiatif ini?

Sangat! Inisiatif ini terbuka untuk semua orang, memungkinkan siapa pun mengirimkan namanya ke bulan Jupiter, Europa.

2. Kapan batas waktu penyampaian nama?

Batas waktu penyerahan nama adalah 31 Desember.

3. Barang apa lagi yang akan dibawa oleh Europa Clipper?

Selain nama, pesawat luar angkasa tersebut juga akan membawa puisi berjudul “In Praise of Mystery: A Poem for Europa” yang ditulis oleh Penyair Amerika Ada Limon.

4. Apa tujuan misi Europa Clipper?

Tujuan utama misi Europa Clipper adalah menjelajahi Europa dan mencari tanda-tanda kelayakan huni, serta mengidentifikasi lokasi pendaratan potensial untuk misi masa depan ke bulan.

5. Berapa nama yang sudah terkumpul sejauh ini?

Lebih dari 840,000 nama telah dikumpulkan untuk misi Europa Clipper.