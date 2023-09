Misteri Lingkaran Peri Berkembang: Kecerdasan Buatan Mengidentifikasi Mereka di 15 Negara

By

Asal usul lingkaran peri, piringan bundar berisi tanah tandus, telah lama membuat para ilmuwan terpesona. Sebelumnya, lingkaran ini hanya ditemukan di Gurun Namib di Afrika Selatan dan pedalaman Australia. Namun, sebuah studi baru yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) telah mengidentifikasi pola vegetasi yang menyerupai lingkaran peri di ratusan lokasi di 15 negara di tiga benua, menunjukkan bahwa fenomena ini lebih luas dari perkiraan sebelumnya. Studi yang dipublikasikan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences ini menganalisis citra satelit resolusi tinggi dari ekosistem kering dari seluruh dunia untuk mencari pola yang menyerupai lingkaran peri. Jaringan saraf yang digunakan dalam penelitian ini dilatih untuk mengenali lingkaran peri dengan menganalisis gambar dari Namibia dan Australia.

Studi tersebut mengidentifikasi 263 lokasi lahan kering yang menunjukkan pola melingkar mirip lingkaran peri. Lokasi-lokasi ini ditemukan di Afrika, Madagaskar, Asia Barat Tengah, dan Australia tengah dan Barat Daya. Namun, tidak semua pola ini memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai lingkaran peri, seperti yang didefinisikan oleh Dr. Stephan Getzin, seorang peneliti di Universitas Göttingen. Lingkaran peri dicirikan oleh pola periodik spasial yang sangat teratur, yang tidak sepenuhnya terdapat dalam pola yang teridentifikasi.

Studi ini juga memberikan wawasan tentang kondisi lingkungan yang terkait dengan pembentukan lingkaran peri. Pola ini kemungkinan besar terjadi di tanah yang sangat kering dan berpasir dengan kandungan basa tinggi dan rendah nitrogen. Pola-pola ini terbukti berperan dalam menstabilkan ekosistem dan meningkatkan ketahanan terhadap gangguan.

Perluasan penampakan lingkaran peri dan penggunaan AI untuk mengidentifikasinya memberikan jalan baru untuk penelitian tentang asal usul dan mekanisme pembentukannya. Meskipun penyebab pastinya mungkin berbeda dari satu lokasi ke lokasi lain, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang fenomena alam misterius ini.

