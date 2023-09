Obat Alzheimer Baru yang Potensial Mengurangi Peradangan Otak dan Meningkatkan Daya Ingat

By

Para peneliti dari The Picower Institute for Learning and Memory di MIT telah membuat kemajuan signifikan dalam pengobatan penyakit Alzheimer dengan mengembangkan obat yang mengurangi peradangan di otak dan meningkatkan daya ingat. Obat yang disebut A11 ini menargetkan faktor transkripsi genetik yang disebut PU.1, yang bertanggung jawab atas ekspresi berlebih gen inflamasi di sel kekebalan otak selama penyakit Alzheimer. A11 menekan aktivitas PU.1 dengan merekrut protein yang menekan ekspresi gen inflamasi ini.

Peradangan adalah komponen utama patologi penyakit Alzheimer, dan menemukan pengobatan yang efektif terbukti sulit. Melalui uji praklinis pada kultur sel manusia dan model tikus Alzheimer, para peneliti menemukan bahwa A11 mengurangi peradangan pada sel mirip mikroglia manusia dan beberapa model tikus penyakit Alzheimer. Ini juga secara signifikan meningkatkan kognisi pada tikus.

Para peneliti membandingkan ekspresi gen pada sampel otak postmortem dari pasien Alzheimer dan kontrol non-Alzheimer. Mereka menemukan bahwa penyakit Alzheimer menyebabkan perubahan besar pada ekspresi gen mikroglial, dan peningkatan pengikatan PU.1 pada target gen inflamasi merupakan bagian penting dari perubahan ini. Menurunkan aktivitas PU.1 pada model tikus Alzheimer mengurangi peradangan dan degenerasi saraf.

Tim menyaring lebih dari 58,000 molekul kecil untuk menemukan senyawa yang dapat mengurangi peradangan dan gen terkait Alzheimer yang diatur oleh PU.1. A11 adalah yang paling kuat di antara enam kandidat akhir. Dalam percobaan yang dilakukan pada sel mirip mikroglia manusia, A11 menurunkan ekspresi dan sekresi sitokin inflamasi dan mencegah mikroglia bereaksi berlebihan terhadap isyarat inflamasi.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan dan menguji A11 sebagai pengobatan penyakit Alzheimer. Obat yang menjanjikan ini dapat berkontribusi pada pengembangan terapi yang lebih efektif untuk gangguan neurodegeneratif yang menghancurkan ini.

sumber:

– Penyakit Alzheimer Pengertian: Penyakit Alzheimer adalah penyakit yang menyerang otak sehingga menyebabkan penurunan kemampuan mental yang semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Ini adalah bentuk demensia yang paling umum dan mencakup 60 hingga 80 persen kasus demensia. Saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit Alzheimer, namun ada obat yang dapat membantu meringankan gejalanya.

– Definisi MIT: MIT adalah singkatan dari Massachusetts Institute of Technology. Ini adalah universitas riset swasta bergengsi di Cambridge, Massachusetts yang didirikan pada tahun 1861. Universitas ini dibagi menjadi lima Fakultas: arsitektur, teknik, humaniora, seni dan ilmu sosial, manajemen, dan sains. Dampak MIT mencakup banyak terobosan ilmiah dan kemajuan teknologi. Misinya adalah untuk mencari pengetahuan mendasar tentang sifat dan perilaku sistem kehidupan dan penerapan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan kesehatan, memperpanjang hidup, dan mengurangi penyakit dan kecacatan.

– National Institutes of Health Definisi: National Institutes of Health (NIH) adalah lembaga utama pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas penelitian biomedis dan kesehatan masyarakat. Ia melakukan penelitian ilmiahnya sendiri melalui Program Penelitian Intramural (IRP) dan menyediakan dana penelitian biomedis yang besar kepada fasilitas penelitian non-NIH melalui Program Penelitian Ekstramuralnya. Misinya adalah untuk mencari pengetahuan mendasar tentang sifat dan perilaku sistem kehidupan dan penerapan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan kesehatan, memperpanjang hidup, dan mengurangi penyakit dan kecacatan.