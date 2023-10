Hukum Alam Universal yang Baru: Evolusi Berlaku untuk Semua Sistem Kompleks

By

Sebuah tim yang terdiri dari ilmuwan dan filsuf telah memperkenalkan konsep inovatif yang mereka sebut “hukum alam yang hilang”. Mereka berpendapat bahwa evolusi tidak terbatas pada kehidupan biologis tetapi merupakan proses mendasar yang berlaku pada semua sistem kompleks di alam semesta, mulai dari benda langit hingga struktur atom. Tim mengusulkan “Hukum Peningkatan Informasi Fungsional,” yang menyatakan bahwa sistem apa pun, hidup atau mati, akan berkembang jika konfigurasi yang berbeda menjalani seleksi berdasarkan fungsionalitas.

Para peneliti mengidentifikasi tiga ciri khas sistem yang berkembang: banyaknya komponen, keragaman pengaturan, dan pemilihan fungsi. Mereka berpendapat bahwa karakteristik ini umum terjadi pada sistem yang berkembang kompleks di berbagai bidang.

Kunci dari hukum alam universal ini terletak pada konsep “seleksi fungsi”. Para peneliti memperluas teori seleksi alam Darwin, mengkategorikan fungsi menjadi tiga jenis: stabilitas, persistensi dinamis, dan kebaruan. Fungsi tidak lagi terbatas pada ciri-ciri kelangsungan hidup, namun mencakup atribut-atribut yang berkontribusi terhadap keberadaan, diversifikasi, dan kompleksitas suatu sistem.

Studi ini mengilustrasikan teori ini dengan contoh-contoh dari konteks biologis dan non-biologis. Ini menyoroti perjalanan evolusi kehidupan di Bumi, mulai dari munculnya fotosintesis hingga perkembangan perilaku kompleks. Namun, konsep evolusi melampaui kehidupan organik. Dunia mineral, misalnya, menunjukkan jalur evolusinya sendiri, di mana konfigurasi mineral yang sederhana telah memunculkan konfigurasi mineral yang semakin kompleks seiring berjalannya waktu.

Selain itu, bintang-bintang sendiri mewakili keajaiban evolusi dengan membentuk unsur-unsur yang lebih berat, sehingga berkontribusi terhadap keragaman dan kompleksitas kimiawi alam semesta.

Penelitian ini menekankan bahwa evolusi Darwin adalah kasus khusus dalam fenomena alam yang lebih luas ini. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang mendorong keanekaragaman kehidupan di Bumi juga berlaku pada sistem benda mati.

Penelitian yang dipublikasikan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences ini merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu. Dengan mengenali kecenderungan universal sistem yang kompleks untuk menghasilkan kebaruan, stabilitas, dan persistensi dinamis, penelitian ini mendefinisikan kembali pemahaman kita tentang evolusi sebagai karakteristik yang melekat pada alam semesta yang terus berevolusi.

sumber:

– Prosiding National Academy of Sciences