Dampak Pesawat Luar Angkasa terhadap Atmosfer Bagian Atas Bumi Diungkap Ilmuwan

By

Para ilmuwan telah menemukan bahwa puing-puing roket dan pesawat ruang angkasa yang tertinggal di bagian atas atmosfer bumi dapat berdampak jangka panjang terhadap iklim. Sebuah studi baru-baru ini yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences mengungkapkan sejumlah besar aluminium dan logam eksotik di stratosfer bumi. Tim peneliti mampu mengidentifikasi logam langka ini berasal dari pesawat ruang angkasa yang terbakar saat masuk kembali. Temuan ini menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana industri luar angkasa yang sedang berkembang berdampak pada atmosfer atas bumi.

Studi tersebut melibatkan pengoperasian pesawat penelitian khusus yang dilengkapi dengan alat sensitif untuk mengumpulkan aerosol di atmosfer. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa lebih dari 20 unsur, termasuk litium, aluminium, tembaga, dan timbal, hadir dalam rasio yang sesuai dengan yang digunakan dalam pesawat ruang angkasa. Logam-logam ini ditemukan di sekitar 10% partikel asam sulfat, yang penting untuk melindungi dan menyangga lapisan ozon.

Meningkatnya jumlah peluncuran roket berkontribusi terhadap akumulasi partikel logam tersebut di stratosfer. Pada tahun 2022, terdapat 180 peluncuran roket yang memecahkan rekor, dan jumlah ini diperkirakan akan meningkat seiring dengan terus diluncurkannya lebih banyak satelit dan pesawat ruang angkasa oleh industri luar angkasa. Para peneliti menekankan perlunya memahami dampak penerbangan luar angkasa manusia terhadap planet ini, khususnya terhadap lapisan ozon, yang memainkan peran penting dalam menyerap radiasi berbahaya dari Matahari.

Temuan penelitian ini menyoroti pentingnya mempelajari dan memahami perubahan yang terjadi di atmosfer bumi. Dampak aktivitas manusia dan ruang angkasa mungkin lebih signifikan dari yang dibayangkan sebelumnya. Penting untuk memprioritaskan penelitian terhadap planet kita untuk lebih memahami dan memitigasi potensi konsekuensi dari eksplorasi ruang angkasa.

Sumber: Prosiding National Academy of Sciences (studi)